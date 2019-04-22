〈理財〉開證券戶也有眉角 三攻略教你利差高達百倍

小資族想脫貧，靠低薪如何盡快滾出人生第一桶金，許多人想要靠存股致富，但薪水東扣西扣，剩餘的錢也要存好幾個月才能買一張股票，存股雖然好處多，但還是有被套牢的風險，但若是選擇 ETF，就像是買了一籃子雞蛋，至少不會因一顆蛋破了，就損失慘重。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券表示，如果想要額外增加投資利潤，光是開證券戶都是有學問的，透過三個攻略，利差最高可以差到百倍。

三大攻略如下：

一、證券帳戶搭配「資金管理帳戶」(分戶帳)：以富邦證券為例，可選擇 40 多家金融機構作為出入金帳戶。

二、再以數位存款帳戶作約定為出入金帳戶：搭配銀行數位帳戶高息活儲活動。

三、定期定額投資 ETF。

富邦證券表示，ETF 雖然是投信推出的商品，但只能在券商買賣，所以要先開好券商戶頭才能投資。有做功課的小資族，會發現銀行的交割帳戶活存利息超級低，賺錢生存已經夠難了，存錢更加不容易。

富邦證券進一步指出，所以只要搭配上「資金管理帳戶」，其特色是開戶方便，線上即可申請，不需要特地請假去臨櫃排隊，而且有多達 40 家金融機構可供選擇，作為出入金帳戶，搭配巿面上多家銀行數位帳戶所提供活儲高息活動，與一般傳統證券交割戶的利率差距可以高達百倍以上。

以某家銀行數位帳戶為例，符合一定活動條件，即有 1% 高利活儲，若戶頭存有新台幣 10 萬元，也就是 10 萬元 X 1% 高息 = 1000 元利息，等於利差就高達百倍，且可以一戶 2 用，利益雙收。

富邦證券說明，小資族可以將每月的薪水先存在活儲高息的數位銀行帳戶中賺取利息，同時設定每個月定期轉帳，利用數位銀行帳戶的每月跨行免匯費優惠，將每月定期投資款項匯入「資金管理帳戶」，再進行定期定額 ETF 投資，做為投資型儲蓄。而其餘資金、生活費則繼續放在數位銀行帳戶裡，賺取更高利息。

只要下載證券商的 APP，在家動動手指就可以用 1000 元定期定額 ETF 投資全球市場，還可以設定每個月 6、16、26 日扣款，讓自己固定在領薪日強迫自己儲蓄。也因為定期定額的特性，可以不用花力氣隨時盯盤、專心工作，暫時没用到的剩餘資金還可以持續賺取銀行數位帳戶優惠存款利息，對理財菜鳥來說也不難。