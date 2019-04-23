永冠-KY風電產品獲利轉佳 Q2可望單季轉盈

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 去年未能成功單季轉盈，但在能源類需求動能強勁下，今年第 1 季虧損可望大幅收斂至趨近損平，第 2 季在漲價效益逐漸發酵下，風電類產品獲利結構轉佳，加上工作天數恢復正常，營運虧損可望持續收斂，甚至成功單季轉盈。

永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損，去年全年雖然未能成功單季轉盈，但毛利率、營益率表現均逐季走升，全年每股虧損 2.48 元。今年第 1 季受到農曆春節工作天數減少影響，使營收季減 9.7%，法人預估，永冠第 1 季營運將持續虧損，但可望縮減至每股虧損 0.1 元。

展望第 2 季，永冠表示，過去市場供過於求，價量齊跌，但需求近來已轉佳，已與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季就已陸續以新價格出貨，漲價效益將慢慢發酵。在能源類產品獲利結構轉佳之下，加上工作天數恢復正常，永冠第 2 季營運虧損可望持續收斂，甚至單季轉盈。

永冠原先預估，今年出貨噸數目標為 17 萬噸，但在風電產品接單情況優於預期下，已將全年出貨噸數提高至 17.6 萬噸，其中，注塑機與產業機械等業務市況由去年第 3 季起轉趨保守，能源類營收則從第 4 季起出現明顯成長，永冠預期，今年非能源類產品營運將持平或溫和成長，能源類將成主要成長動能。

永冠去年雖然有不少離岸風電訂單，但受限產能不足，銷售額僅占營收占比約 1 成左右，仍有 4 至 5 倍的量無法出貨，今年隨著產能擴增，出貨噸數可望持續墊高，帶動永冠營運增溫，力拚全年轉盈。