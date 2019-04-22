益通停止太陽能電池生產業務 後續視情況復工

太陽能廠益通 (3452-TW) 今 (22) 日召開重訊，擬停止太陽能電池業務在本田廠的生產及處分相關資產，等於停止所有電池業務生產，而其餘閒置廠房包括南科廠、科技二路廠，也以公開標售方式尋求處分中，未來會再視市場情況，看是否有機會能重新復工，至於是否尋求太陽能外事業轉型，則會配合集團腳步。

益通指出，太陽能市場因國際貿易關係，從 2012 年起持續受到貿易壁壘影響，去年更接連歷經美國 201、301 條款，中國 531 新政，印度防衛性關稅，歐盟 MIP 結束等變動，從最上游的供應鏈、到最下游的系統端，都呈現極具不穩定的狀態，使去年價格大幅滑落，加上中國政府大力支援太陽能產業，產能大舉壓境，使台灣太陽能電池價格受制且飽受威脅。

益通表示，雖然今年以來太陽能電池價格些許回穩，且公司也持續撙節成本，但電池價格仍低於生產製造的現金成本；即便未來全球太陽能市場有機會呈現成長趨勢，但在太陽能市場產品價格劇烈下跌環境下，難以回復有效的產能利用率。

益通從 2014 年起至今，持續受到與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議的限制，無法隨產業結構改變做出適當調整，在生產成本無法與市場競爭下，使公司太陽能電池業務緊縮，雖採營運組織精實，並嚴控各項營運費用開支，營運仍持續虧損。

益通 2016 年產能利用率約 85%，2017 年產能利用率達到 9 成，但去年大幅滑落至 51.52%。基於維護股東權益，益通表示，擬停止太陽能電池業務在本田廠的生產及處分相關資產，目前本田廠為益通唯一仍有產能的廠房，產能共 800MW(百萬瓦)，其中，單晶 PERC 產能共 150MW、多晶產能 550MW。

益通目前員工總數共 315 人，董事長溫清章表示，高等法院若裁定與基益就租賃廠區爭訟的本田廠須搬遷，仍需要人力支應，目前還無法確定確切的裁員人數，將視實際情況做適當調整，但將會遵守勞基法，保障員工相關權益。

溫清章表示，待本田廠處分完成後，其餘閒置廠房包括南科廠、科技二路廠，帳面價值分別約 4.55 億元、2.7 億元，目前也正委由 2 家仲介，以公開標售方式尋求處分中。

展望後市，溫清章表示，未來會再視市場情況，看是否有機會能重新復工，目前仍有些庫存需要處理。至於是否尋求太陽能外的事業轉型，他則說，公司所屬集團仍有另外考量，若要轉型做其他事業，也可能是由另外 1 家獨立公司負責，將會配合集團腳步。