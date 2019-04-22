中信銀：台商聚焦東協 越南浮現2問題 泰政府積極招手外資布局

因應企業南向發展趨勢，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (22) 日起一連三天，在臺北、臺中、高雄舉行「佈局全球、聚焦東協」論壇，中信銀行法金暨國際事業執行長黃毅今天表示，越南土地價格翻漲 5 倍、缺工問題也浮現，相對來說，泰國因為政府向外資招手，因此成為東南亞熱門的生產基地。

中國信託足跡涵蓋海外 14 個國家及地區，超過 110 個海外分支機構，據點遍及北美、日本、東南亞及大中華等地區，是臺灣最國際化的金融機構。其中東南亞部分，黃毅表示，中國信託深耕東南亞市場二十餘年，積極配合政府新南向政策。

黃毅進一步指出，在樣貌差異性極大的東南亞各國，為了幫助客戶拓展事業版圖，中國信託致力打造全方位跨境金融平臺，同時持續優化在地資金管理服務，支援客戶便利、可靠的資金調度服務，也掌握了各國不同的當地稅務、投資環境、與金融生態。

中信銀行提醒，企業在進入東南亞市場前，需掌握當地法令及稅法規範，才能建立長期經營模式，為企業打好基礎。

台商要前進東南亞布局，中信銀行指出，越南市場擁有廉價勞動力，加上近年積極參與區域貿易組織，吸引許多原在中國大陸設廠的的外資轉向投資，另在中美貿易戰影響下，讓越南更具市場優勢。

然而至越南設廠仍面臨挑戰，黃毅表示，相較 15 年前，越南的土地價格翻漲約 5 倍，拉高經營成本；加上國際大廠紛紛於越南設廠，缺工問題也隨之浮現。

而泰國部分，黃毅表示，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於 2016 年提出 20 年國家發展計畫－泰國 4.0（Thailand 4.0），當地政府持續向外資招手，泰國儼然成為另一個東南亞熱門的生產基地。