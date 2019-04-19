益通下周一停牌 市場揣測二種可能

太陽能廠益通 (3452-TW) 今 (19) 日公告，因有重大訊息待公布，將於下周一 (4/22) 暫停交易。由於去年太陽能產業市況驟變，許多台廠營運飽受衝擊，市場揣測，益通可能停產不符合生產效益的產線，或出售閒置廠房與機器設備等，以保留現金水位。

益通去年受到太陽能產業市況低迷影響，前 3 季每股虧損 2.26 元，公司並在去年第 4 季財報上，追認資產減損共 1.55 億元，使去年全年稅後虧損達 10.95 億元，每股虧損 3.43 元，虧損幅度較 2017 年同期收斂，但已為連續 10 年虧損，而去年第 4 季每股淨值也由第 3 季的 7.55 元，下降到 6.56 元。

在現金部位方面，益通去年第 1 季現金水位仍有 10 億元水準，達 10.85 億元，第 2 與第 3 季維持在 7 億元左右，第 4 季則是大舉減少至 5.7 億元，累積虧損為 10.71 億元。市場揣測，其可能透過停產產線或出售閒置廠房與設備等，以保留現金水位。

由於去年太陽能產業市況驟變，使許多台廠飽受衝擊，營運紛紛陷入困境。綠能去年第 4 季認列資產減損、打消料源合約損失，使每股淨值轉負，將面臨下市命運；達能則將不符合經濟效益的晶圓廠停產，廠區內廠房建築與機器設備等閒置資產，將規劃出租或出售，也將拓展太陽能產業以外具發展潛力的事業機會。