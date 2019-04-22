〈彭博專欄〉我所了解的郭台銘 不會成為中國大陸中意的台灣主政者

在跟蹤報導鴻海科技集團近二十年之後，我注意到一個現象，即這家蘋果公司 iPhone 手機的台灣代工企業，其創始人暨董事長郭台銘是一位實用主義者。

雖然他經常表達對諸如稅收等政策的看法，但他還是將政治留給了政治家們。鴻海的大部分生產設施和員工都在中國大陸，台灣人要在那裡好好做事，最佳的方式就是置身於兩岸衝突之外。

現在他想要成為台灣總統。郭台銘表示，他將尋求反對黨國民黨的總統候選人提名，以支持台灣海峽兩岸的和平。我相信他。我也相信北京方面很可能認為他恰好是他們需要的坐鎮台北的那種人。不過，中國大陸領導者合理控制自己的期望值將是明智之舉。

在宣布參選台灣總統之時，郭台銘說他的核心價值為「和平、安定、經濟、未來」。這些話正是北京希望從一位台灣領導人那裡聽到的：大陸當局推動兩岸統一恰恰也是提出這些理由。

請注意，他並沒有提出具有鮮明台灣特色的主題，例如民主、人權或言論自由。雖然他還沒有直言，但是他似乎暗示，對於台灣應該走哪條路，他會願意遵守北京劃下的線。

要理解郭台銘的盤算，了解國民黨本身很重要。儘管嘗試改革，但是從字面上看，它仍然是中國國民黨。它試圖爭取更多台灣本地民眾的支持，但是它的內心和靈魂仍留在中國大陸。要想贏得國民黨的提名，郭台銘必須說服該黨的普通成員認同他，認為他是比現在的超級明星韓國瑜更好的人選。

交易高手

韓國瑜不久前當選台灣南部港口城市高雄的市長，而高雄是執政黨民進黨的一個大本營。他近期訪問大陸，期間當地媒體和官員對他歡迎有加，暗示北京方面已經認可了台灣政界的這張新面孔。

作為黨的外圍成員，郭台銘需要超越韓國瑜，意味著他要打好兩岸牌。畢竟，與一個在大陸雇用著百萬工人的人相比，誰能更善於與他們打交道呢？

然而，我注意到郭台銘的另一個顯著特點是，他有一種本領，能夠讓人們相信他們想要相信的東西，而他不必做出承諾，更遑論兌現了。

作為一名商人，我預計郭台銘會把對民主的尊重，置於他希望達成最佳交易的願望之後。但是他所想要的交易，未必合乎北京的想法。

中國大陸領導人並不是唯一應該保持謹慎的人。鴻海旗下各個實體的股票，最初都大漲，因為市場認為他做總統對公司有利。然而，他過去 40 年建立的這個企業帝國還沒有繼任計畫，他之前的退休承諾從未付諸實施。直到今天，當我問「誰會接管？」時，沒有人能給我一個好答案，因為郭台銘仍然是一個自己動手的微觀管理者。

如果他離開公司，那麼主營業務很可能會因為缺乏方向而遭遇困境。他的主要客戶蘋果公司也面臨著自己的麻煩，現在根本不是郭台銘分心的時候。與郭台銘有關的股票上周五下跌。無論他最近的盤算是什麼，目前還看不出來對投資者或北京會有好處。

（Tim Culpan 是彭博專欄作家，專注科技領域。他之前在彭博新聞社報道科技新聞。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。）