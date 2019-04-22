我3月外銷訂單年減9% 經濟部：估下半年旺季帶動正成長

經濟部統計處今 (22) 日公布 3 月外銷訂單金額 385.9 億美元，較去年同期減少 38 億美元，年減達 9.0%，連續 5 個月負成長。經濟部預估，上半年估將持續負成長，下半年進入旺季才有機會轉正。

統計處指出，資訊通信產品外銷金額為 107.9 億美元，月增 36.7%，年減 0.1%，顯示智慧手機稍微回溫以及網路通訊產品持續成長；電子產品外銷金額 100.6 億美元，月增 37.3%，年減 11.1%，主要受半導體客戶端去庫存、加密貨幣採礦需求退潮，以及記憶體價格下跌，接單減少所致。

分析指出，我國資訊通信及電子產品受到智慧手機銷售動能減緩及淡季效應影響，上半年接單較為平緩，然而下半年在人工智慧、雲端伺服器以及 5G 等新興科技的擴展下，有望帶動接單逐步上揚。

經濟部統計處官員表示，上半年本就屬資訊通信及電子產品淡季，外銷訂單要轉正較不易，待下半年進入外銷旺季，外銷訂單有機會轉回正成長，尤其第 4 季是重點。

另外，基本金屬製品外銷金額 22.2 億美元，月增 22.1%，年減 20.3%；機械產品外銷金額 18.2 億美元，月增 40.8%，年減 22.5%。兩者呈現大幅下滑，分別受到美國與歐盟加徵關稅，以及中國大陸投資意願減少所致。

光學器材外銷金額 19.4 億美元，月增 23.4%，年減 7.7%，由於中國大陸新產能開出引發供需失衡，價格下跌，導致去年以來每月多呈現負成長。不過背光模組接單增加也有抵消部分減幅。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德樂觀表示，美中貿易戰影響逐漸減弱，3 月出口衰幅已明顯縮小，且隨著全球經濟展望不像去年底那麼悲觀，出口可望逐季回升，外銷訂單也會好轉。