創業家結盟Global Mall 線上線下串連搶攻母親節檔期

根據 2017 尼爾森生活型態大調查顯示，近年來消費者在網路上購買商品的意願日漸提高，然而選擇在實體與虛擬通路購物的比例則是從 2012 年的 22% 增加至 31%，顯見消費者在購物上採取實虛整合的策略已成趨勢。隨著一年一度的母親節即將到來，創業家 (8477) 旗下生活市集瞄準虛實整合商機，持續拓展與異業夥伴的策略合作，今宣布首度與 Global Mall 環球購物中心跨界推出優惠方案，期望串聯線上線下的購物體驗，全面搶攻母親節大檔商機！Global Mall 環球購物中心目前在全台擁有 7 家店，包含社區型購物中心 3 家、車站型 4 家，也因擁有兩種店型態，因此自平日到假日皆具有高頻率接觸點，囊括鄰近生活圈、通勤族、觀光客等多元客層，其中以家庭親子族群為大宗。



而生活市集的主要用戶年齡層 25-44 歲，與 Global Mall 環球購物中心的主要客群輪廓有所重疊，加上雙方顧客族群皆以女性為主，女性消費者佔比皆達七成，創業家期許透過此次平台跨界合作，能更廣泛觸及多元消費族群，擴展市場規模並刺激新客流量，同時為虛實串聯的服務版圖再下一城。



創業家總經理廖家欣表示，面對零售通路結構不斷改變、民眾消費習慣轉移，期望透過與異業夥伴跨界合作的模式，不僅掌握多元化商機，更逐步瞄準虛實整合的趨勢，以迎接全通路零售時代來臨。而透過此次與 Global Mall 環球購物中心首度攜手合作，除了期許擴大市場版圖、開通串聯跨通路消費的一大步，並可望為創業家整體營運表現挹注一波強勁新動能。





