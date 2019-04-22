聯成4月擴大環保可塑劑量產規模 明舉行發表會 今年底產能達24萬噸

聯成 (1313) 將於明 (23) 日在林園舉行環保氫化可塑劑 UniHydro(r)UN899 發表會，下游膠皮、膠布、人造皮革、醫用粒子、醫用手套、玩具製品、地板等 PVC 加工等客戶均到場，4 月起東北、華東及台灣高雄等地擴大量產，預期到今年底環保可塑劑年產能達 24 萬噸。全球 DOP 需求約 800 萬噸，當中大陸、亞洲需求約 400 萬噸，聯成將鄰苯系列 DOP 透過氫化過程，開發出環保型 DOP，只有歐美兩家大廠具有生產能力，可以用於輸血袋醫療用品、食品包裝等。



聯成於 2017 年遼寧盤錦完成首座新世代氫化環保可塑劑工廠量產後，今年 4 月擴大量產規模，泰州、高雄廠增設工廠，三座廠合計年產能達到 24 萬噸，符合環保要求，亦可廣泛應用環保無毒高值化應用之領域。



大陸 400 萬噸 DOP 市場，以 DEHP 為大宗，年產能 145 萬噸、比重約 35%，DOTP 年產能 100 萬噸、比重約 24%，DINP 年產能 59 萬噸、比重約 14%，環氧類年產能 46 萬噸、比重約 11%，DBP/DIBP 產能比重 7%，檸檬酸酸酯占了 3%，以及其他約 6%。



聯成生產基地遍布台灣高雄、廣東中山、廣東珠海、江蘇鎮江、江蘇泰州、遼寧盤錦、四川南充，以及馬來西亞關丹等八個據點、產品範疇包括 DOP、PVD(聚氯乙烯)、PA(苯酐)、馬林酐、富馬酸、不飽和聚酯樹脂、聚酯多元醇、脂肪酸酯、潤滑油酯等，年總產能超過 328 萬公噸。

