〈零售迎母親節大檔〉遠百攜HAPPY GO推高回饋 創業家打O2O牌

上半年零售業最大檔期母親節將至，遠百 (2903-TW) 集結集團 HAPPY GO 推出點數換紅利券活動，200 點可換 100 元紅利券，遠東百貨甚至可不限兌換張數；而創業家 (8477-TW) 則大打虛實整合牌，首度與 Global Mall 環球購物中心結盟，進一步拓展 O2O 布局，皆力拚在母親節消費大檔衝出好成績。

遠百為了在上半年最大檔搶下更大的市場，集結集團資源，推出遠東百貨「點點成金 紅利回饋」及遠東 SOGO「美麗馨意 點點換購物金」活動，皆可以 200 點換 100 元紅利券，一口氣放大點數價值，期透過高現金回饋拉抬第二季業績。

HAPPY GO 旗下 GO SURVEY 市調中心也針對國人點數運用分析指出，專櫃或開架美妝 / 保養品和女性衛生最能促動女性消費者兌點，3C 及生活小家電則最能吸引男性消費兌點；而母親節檔期除了必買的美妝保養品，近年來許多民眾也開始傾向贈送實用性家電，成為另一消費趨勢。

而從點數兌換發現，可直接折抵消費或兌換商品的方式獲得高達 90% 消費者的青睞。

除了遠百集結龐大集團資源， 創業家則是攜手全台擁有 7 家據點的 Global Mall 環球購物中心齊搶母親節商機，相關活動包括有，在生活市集單筆滿千即可登記抽 3 萬元 Global Mall 購物金，以及憑 Global Mall 不限消費金額發票和生活市集 App 送生活市集限量衛生紙，衝刺母親節檔期銷售。

Global Mall 環球購物中心目前在全台擁有 7 家店，包括社區型購物中心 3 家、車站型 4 家，囊括鄰近生活圈、通勤族和觀光客等多元客層，以家庭親子族群為。

由於生活市集的主要用戶年齡層 25-44 歲，與 Global Mall 主要客群多有重疊，加上雙方顧客族群皆以女性消費者為主，兩大業者期許，透過此次平台跨界合作，擴展市場規模並刺激新客流量，並串聯線上線下的購物體驗。