分析師：經濟衰退擔憂雖消退 先別急著買進循環性股票

由於美國股指接近歷史高位，投資人幾乎放棄了被認為具有防禦性的產業，轉而支持在經濟健康增長期間表現較好的循環性股票。

分析師和策略師表示，雖然與年初的擔憂完全相反，近期經濟數據顯示經濟衰退並非迫在眉睫，但投資人可能會忽視可能對最近的周期性反彈產生影響的風險。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 指出，「經濟衰退的擔憂正在下降，對貿易高度樂觀，中國經濟數據已有所改善，目前為止的財報都優於預期。」「這四個因素確實激化了循環性股票。」

金融股是這種情緒轉變的最新受益者。從年初到 4 月 9 日，按 Financial Select Sector SPDR ETF (XLF-US) 衡量，金融股僅上漲 10.8%，而標準普爾 500 指數同期上漲 14.8%。但自此之後，標準普爾 500 指數僅上漲 0.8%，金融股卻飆升 3.8%。

Charles Schwab 產業分析部門主管 Brad Sorensen 在接受採訪時表示，「金融股是個投資良機，」並指出最近幾週長期利率與短期利率之間的差距已經擴大，這應該會支持銀行貸款的獲利。「而且，它們對陡峭的殖利率曲線的依賴程度低於以往。它們已經適應了低利率環境，投資人也意識到這一點。」

備受關注的國債殖利率曲線​在 3 月下旬短暫倒掛，10 年期國債殖利率低於 3 個月國庫券的殖利率，這種現像如果持續下去，被廣泛視為可靠的經濟衰退指標。然而，這種情形已經回歸正面。

FactSet 數據顯示，金融股估值較低，該產業的本益比為 12.43 倍，而標準普爾 500 指數為 16.9。

資訊科技是另一個循環性產業，隨著市場情緒的加強吸引投資人關注，Technology Select Sector SPDR ETF (XLK-US) 本月稍早時達到新高，本月以來上漲 5%，同期標準普爾 500 指數上漲 2.5%。

儘管資訊科技不像以前那樣具有循環性，但在該產業中，半導體和半導體設備產業仍然嚴重依賴投資人對未來增長的熱情。Renaissance Macro Research 創始人 Jeff DeGraff 在給客戶的報告中寫道，「就獲利率而言，軟體具有防禦特性，而半導體具有循環性特徵。」

半導體股確實是那些一直推動近期資訊科技力道的股票，費城半導體指數 (SOX-US) 證明了這一點，今年以來漲幅為 11.8%。

4 月僅次於金融業表現第二好的產業是通訊服務，這是幾家成長型企業的所在類股，如臉書 (FB-US) 和 Alphabet Inc. (GOOGL-US)，其高估值取決於投資人的持續相信經濟擴張足以維持其營收持續快速成長。Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC-US) 今年以來已上漲 5.2%。

然而，為了買進這些循環性個股，投資人一直放棄衛生保健和公用事業等防禦性產業，Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV-US) 今年以來下跌 6.6%，以及 Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU-US) 同期下降 1.3%。

然而，Schwab 的 Sorensen 警告投資人，過度傾向於循環性股票可能最終導致痛苦，「我們在 1 月過於悲觀，但很快就反彈到過於樂觀的領域，」「我們擔心這種鐘擺反應速度太快了。」

他認為，即使經濟衰退不是在不久的將來，今年的經濟成長也很可能較去年大幅放緩，這抑制了循環性企業以投資人習以為常提高營收的能力。

DeGraaf 也同意此點，告訴客戶「雖然我們接受了對循環性股票的傾向，但我們仍然支持平均分配的槓鈴方式：買進循環性股票以及債券型基金多頭部位」，像是公用事業、能源和醫療保健 ETF 。

Sorensen 還指出，雖然衛生保健個股因政治氣氛要求降低藥品價格並改革健康保險而出現緊張情緒，但臉書和谷歌等通訊服務公司面臨更直接且嚴重的監管威脅，因為華盛頓兩黨議員都表示應探索更大的技術監管。 相比之下，除非民主黨同時控制國會和白宮，那麼像「全民醫保」這樣的措施才可能會實行。

科技股的另一個風險是持續的貿易糾紛。Sorensen 表示，儘管市場對美中兩國達成貿易協議的態度越來越樂觀，但並不能保證所有關稅都能很快被取消，而繼續徵收這些關稅仍可能成為半導體等產業的逆風。