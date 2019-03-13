波音殺傷力有多大？ 足以讓績優股指數落後大盤指數

本週以來，美國股市表現穩健，但投資人可能不知，過去二天，代表 30 檔績優股的道瓊表現落後大盤指數，其差距創下數年來最大的二天差距。

週二收盤為止，道瓊於過去二個交易日上漲 0.4%，表現並不差。但同一期間，S&P 500 却大漲了 1.8%，Nasdaq 二天漲幅更達 2.5%。

二天交易中，代表大盤的 S&P 500 指數漲幅勝過道瓊 1.36 個百分點，創下自 2014 年 10 月 21 日以來，最大的二天差距。

此外，S&P 500 連續二天每天均勝過道瓊 0.65 個百分點或更多，係發生在 2009 年 3 月 18 日。

當然，波音公司最近的 737 MAX 8 客機悲劇，是造成績優股與大盤指數失衡的主要因素。

週日衣索匹亞航空發生墜機事件後，儘管美國聯邦航空管理局宣布波音 737 MAX 飛機適航，但全球已有多家航空公司下令停飛該型客機。航空股因而下跌。

10 月，印尼獅航一架同款客機於爪哇外海失事。如今衣索匹亞航空再出意外，撼動了投資領域，道瓊與航空股受到重創。

與其他指數不同，道瓊係股價加權平均指數，而非市值加權平均指數。亦即道瓊成份股的股價越高，對指數的影響也就越大。

儘管連續二天下跌，波音每股 375.41 美元的股價，仍為最高價的道瓊成份股。其股價每變動 1 美元，可使道瓊指數漲或跌約 6.8 點。

自上週五收盤以來，波音股價下跌了 47.13 美元，或 11.2%。

週二，紐約航空股指數下跌 0.9%。週一，該指數則上漲 1.2%，結束了連續九天的跌勢。

可以確定的是，道瓊與大盤指數背離的走勢，可能會自行解決。但管理當局，政治人物，航空公司與客戶對墜機悲劇及飛機停飛，如何回應，可能會讓事情變得更複雜化。

分析師說，衣索匹亞航空墜機的原因尚未明朗，要經過詳細調查後，才知道明確結果，但這恐得花幾週時間。