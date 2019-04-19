智慧物聯網時代 華為、蘋果終須一戰

智慧物聯網時代來臨，科技業者之間的競爭，勢必更加激烈；根據全天候科技報導，華為與蘋果，因發展模式相近，預料在此趨勢下，兩強相爭，終須一戰。

IDC 數據顯示，2018 年，華為手機全球出貨量為 2.06 億支，年增逾 33%；蘋果和三星，則分別為 2.088 億支及 2.923 億支，雙雙呈現衰退，就此趨勢來看，華為最快今年、最慢明年，就會超越三星，成為全球最大手機廠。

2018 年，華為手機全球出貨量為 2.06 億支，年增逾 33%。(圖：翻攝自 IDC 官網)

「1+8+N」戰略

1 個月前，華為提出「1+8+N」戰略，以手機作為智慧時代的核心入口，平板、PC、穿戴、HD、AI 音箱、耳機、VR、車機等 8 種終端品類為輔入口，外加其它有潛力的智慧硬體，建立其終端硬體生態。

近期華為和汽車製造商之間，互動頻繁，Volvo、上汽榮威、寧德時代等業者，都被納入華為的合作名單中，華為還設立了「汽車行業解決方案」部門，藉以調配智慧駕駛技術背後，不同部門的資源。

此外，華為的消費者業務 (CBG)，已於 2018 年，成為集團最大營收來源，占比逾 48%，更被創辦人任正非賦予「軍團作戰」指示，獲得更大的自主權；簡言之，從上述各種跡象可看出，手機已不再是唯一主角，華為 CBG 這艘大船，已經開始轉向。

華為 CBG 正從第 1 階段的「以手機為核心」，轉向第 2 階段的「全場景智慧化戰略」，路線相當清楚。

非手機業務營收占比將達 3 分之 1

3 月 29 日，任正非在 CBG 誓師大會上，提出 CBG「3 年 1000 億美元、5 年 1500 億美元」的營收目標；而 5 年後，華為全集團營收，將達 2500 至 3000 億美元，這意味著，未來 CBG 業務營收占比，將高達 50% 至 60%。

對於上述目標的實現，華為消費者業務 CEO 余承東表示，屆時，非手機業務的收入占比，將達 3 分之 1，相當於華為消費者業務 2018 全年的收入。

不只華為，三星、蘋果，也都選擇了以手機為核心構建生態，三星提出的 AI 和智慧物聯網戰略是「Smart Things」，計畫於 2020 年之前，讓所有的三星家電與電子設備，都實現智慧化。

相較之下，華為的模式，與早期的蘋果較為接近，都是以手機為核心；近年來，蘋果在 PC、平板、手錶等穿戴式裝置領域，實現了多元化發展。

蘋果 2019 財年首季財報顯示，營收為 843 億美元，其中 iPhone 銷售額為 520 億美元，Mac 產品為 74 億美元，iPad 產品為 67 億美元，穿戴式、智慧家電和配件營收為 73 億美元，年增 33%；服務業務也有亮眼表現，營收為 108.75 億美元，年增 19%。

華為和蘋果的競賽才剛起跑

華為消費者業務首席戰略官邵洋指出，就多元化發展競爭來說，華為和蘋果的競賽，才剛起跑，「要看接下來誰跑得快」。

無論從智慧手機或 IoT 戰略來看，華為的成功，都不是來自於「戰略優先」，而是看準目標後的執行力；CBG 是一個不確定性很強的市場，想掌握此機遇，最重要的就是「快」，而「軍團作戰」，就是任正非最大的授權。

就 CBG 而言，不必背負華為 30 年來建立的很多包袱，例如職級體系、薪酬體系、人員管控體系，一切都能簡化，快速決策。

余承東認為，CBG 團隊是華為最有作戰力的團隊，華為在許多新興市場，還沒做到第一，是因尚未完全展現力量。