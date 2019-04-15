一天工作12小時、週休一日 馬雲：這是巨大的福氣

阿里巴巴董事局主席馬雲上週於公司官方微博發文，稱「996」(上午 9 點上班，晚間 9 點下班，1 週工作 6 天)，「是一種巨大的福氣」；該文一出，引發熱議，馬雲日前對此解釋，若能找到喜歡做的事，就沒有「996」的問題，「如果不喜歡、不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」

馬雲表示，很多公司、很多人，想要「996」都沒機會，如果年輕時不「996」，什麼時候可以「996」？一輩子沒「996」，「你覺得你就很驕傲了？」

馬雲強調，每個人都想成功，期待美好生活，也希望被尊重，但若不付出超越他人的努力和時間，又如何能夠實現成功？

馬雲說，阿里巴巴「讓天下沒有難做的生意」，這是公司的使命，在阿里工作很辛苦，「加入阿里，你要做好準備，一天 12 個小時，否則你來阿里幹什麼？我們不缺 8 小時上班很舒服的人。」

馬雲指出，他希望阿里的員工熱愛自己的工作，「如果你不熱愛，哪怕 8 個小時，你都嫌很長，如果你熱愛，其實 12 小時不算太長。」

馬雲的言論，引發熱議，他日前於微博解釋，關於「996」對不對，相關法令規範擺在那裡，此問題並非關鍵，關鍵在於「我們認真思考過自己的選擇了沒有，人生的意義和奮鬥的方向在哪裡」，想清楚了，就不會糾結、懊悔，如果工作內容是自己喜歡的事，就沒有「996」的問題，若不喜歡，上班每分鐘都是折磨。

馬雲也說，沒人喜歡在一家強制「996」的企業裡工作，不人道、不健康，也難持久，且員工、家人、法律都不會允許，長期如此，即使付再多工資，員工也會跑光。

馬雲認為，想利用員工「996」來獲利的公司，是愚蠢的，不可能成功；員工會離開那些沒前途、沒希望，瞎折騰員工的「996」公司，因為中國有幾千萬家企業，可供選擇。