北韓要求換掉龐培歐 專家：只要川普相挺 他就不會被冷凍

北韓當局認為，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 可能會讓核談判，再度陷入困境，因此要求美國「換人」；對此，前美國北韓事務特別顧問 Joseph Yun 認為，只要美國總統川普願意讓龐培歐繼續負責這項工作，他就不會被「冷凍」。

北韓官方媒體朝中社 (KCNA) 報導，引述北韓外交部官員 Kwon Jong Gun 說法指出，如果龐培歐繼續參與談判，將使此事再度陷入困境；因此，在可能與美國恢復對話的前提下，「我希望，我們的談判對象，不是龐培歐，而是在與我方交流時，更謹慎、成熟的人。」

Joseph Yun 在接受路透社採訪時表示，北韓一直對龐培歐抱持懷疑態度，認為他是強硬的保守派；值得注意的是，雖然 Kwon Jong Gun 隸屬北韓外交部，但也只是個中階官員，外界對其發言內容的解讀，「應持保留態度」。

Joseph Yun 強調，北韓方面必須了解，只要川普願意讓龐培歐繼續參與談判，龐培歐「就不會被『冷凍』。」

美國國務院發言人則稱，「我們仍願意與北韓，進行具建設性的談判」，並未正面回應「換人」一事。

「川金二會」破局後，北韓當局宣稱，正在思考與美國交涉的各種選項；北韓領導人金正恩上週表示，只有在華府願意抱持「適當態度」的情況下，他才願意與美方進行會談。