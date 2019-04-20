〈分析〉全球5G主要設備商 實力大剖析

美、韓兩大國相繼宣布 5G 正式營運，但實際效果卻令消費者大失所望。隨之而來的 5G 設備問題，成為市場分析焦點。

對此，Strategy Analytics 開始對全球主要電信通訊設備商愛立信、諾基亞，及華為做出評比。

在比較設備性能、產品組合完整性、標準貢獻、研發投入和產品交付能力等方面綜合評估後，結果顯示：華為第一，愛立信第二，諾基亞第三。

資料來源: Strategy Analytics

設備性能

測試結果顯示，華為 5G 網路單一用戶下行速率最高可達到 1.86 Gbps，愛立信和諾基亞則分別達 1.38 和 1.15 Gbps；在用戶延遲測試中，愛立信和諾基亞的測試分別為 3.5 和 3.8 毫秒，而華為達 2 毫秒。

產品組合完整性

由於三家廠商鎖定的客戶群不同，且都有完整配套服務，華為強調在大型電信營運商，而愛立信與諾基亞則主要聚焦支持毫米波的基地台站開發，以滿足美國市場的需求。所以在產品完整性項目中，彼此不分上下。

標準和專利貢獻

若引用德國 IPlytics GmbH 公布的數據顯示，華為在 5G SEP 數量、5G 標準貢獻數量，及參與 5G 標準會議的員工數量方面均排名第一。在 5G 標準貢獻方面，華為以 18671 項標準貢獻名列首位，約為排名第三諾基亞的三倍。

研發投入

根據 2018 年歐盟委員會統計，該三家設備商 2017 年研發投入均躋身全球研發投入前 50 大企業排行榜內。其中，華為的研發投入高達 113 億歐元，遠超過諾基亞和愛立信。

若扣除華為消費者部門的研發金額，華為在通訊設備的研發投入約 97 億歐元，也超過諾基亞和愛立信之和。

交付能力

為迎接 5G 世代，電信營運商均不願輸在起跑點，因此設備商是否能及時供應產品，對於電信營運商布局至關重要。

自 2018 年第四季度 5G 試商用以來，韓國營運商已布建超過 82,000 個 5G 基地站台。但根據韓國媒體報導，韓國電信商 SK Telecom、KT，及和 LG U + 的 5G 通訊設備，主要由諾基亞提供，目前諾基亞出貨進度比計畫延後三個月，導致部份韓國城市的 5G 商用已經延後。

此外，更大的問題在於，諾基亞的設備品質不如三星電子、愛立信，及華為，主要在於諾基亞在互通性測試和大規模流量處理環節出現問題，種種因素導致消費者對 5G 體驗感受差。

圖: AFP

隨著 5G 在 2019 年逐漸步入商用，5G 的設備之爭已經愈演愈烈，對於諾基亞、愛立信，及華為等通訊設備廠商來說，任何設備相關的問題都會讓其在 5G 時代落居後位。

不過，華為設備綜效雖然領先其它廠商，但華為面臨安全指控的議題揮之不去，這對其在全球 5G 版圖布局順暢與否也成為最大不確定因子。

