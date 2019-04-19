上福併Katun 今年絕地大反攻 首季EPS估逾0.9元勝上季 今年拚4元

碳粉匣廠商上福全球 (6128) 整併美商 Katun 效益顯現，獲利大幅回升，去年第四季 EPS 達 0.9 元，法人預估首季 EPS 可望優於上季，全年挑戰 4 元。上福因併購 Katun 相關費用與主管留任獎金、收購價格攤銷 (PPA) 金額以及與 Canon 專利訴訟和解金的提列，加上歐元、新興國家幣值重貶，使 Katun 提列匯損等因素衝擊，去年 EPS 僅 0.36 元。不過，下半年回穩，第三季、第四季 EPS 分別回升到 0.79 元與 0.9 元。



今年首季該公司合併營收為 16.96 億元，與同期持平，法人認為，與 Katun 的合併綜效持續顯現，包括 Katun 將原本向其他供應商取得碳粉匣的訂單轉至上福，加上上福的製造成本優勢，對雙方的獲利能力均顯著提升。首季上福毛利率達 45%，Katun 則達 29-30%。



法人預估，首季上福獲利進一步提升，因匯率回穩以及針對 Katun 做出營運上的調整奏效，加上原物料價格下滑，單季 EPS 將持續上揚，可望優於上季的 0.9 元，第二季進入傳統旺季，合併營收將較首季成長，而 Katun 本季起醞釀調漲售價 1-2%，新品推出時程大幅縮短，助攻業績，且生產成本進一步下降，有助第二季獲利向上挑戰逾 1 元的水準。



據悉，上福在經過一年的磨合之後，本季將著手進行 Katun 內部費用撙節的措施，預計第三季開始逐漸發揮效益，有助第三季歐美暑假淡季的獲利表現，而第四季則是年度另一個傳統旺季，獲利預估將達到今年高峰，法人預估該公司全年 EPS 將有機會上探 4 元。



而去年雖 EPS 僅 0.36 元，但董事會決定從資本公積中提撥，發放 2 元現金股利，股息殖利率約 5.8%，對今年營運恢復成長甚具信心，因此預估明年度的配息可望顯著優於今年。