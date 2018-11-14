擺脫併購陣痛 上福上季轉盈 前三季每股虧損收斂至0.54元

上福 (6128) 公告第三季財報，單季獲利轉虧為盈，營業利益達 1.02 億元，營益率 6.25%，歸屬母公司業主淨利為 0.89 億元，EPS 0.79 元，表現漸入佳境。該公司因年初併購美通路商 Katun，初期整併過營運陷入陣痛，使上季首度陷入虧損，每股虧損 0.7 元，上半年每股虧損 0.46 元。第三季轉盈後，累計前三季合併營收 50.66 億元，年增 290%，營業利益 2.42 億元，年增 9.7%，稅後虧損 0.61 億元，每股虧損 0.54 元。



該公司指出，整體而言，其在併購 Katun 後的合併營收及營業利益均有成長。惟併購後所產生之主管留任獎金，以及併購首年需出具之收購價格分配報告 (PPA) 中，至 9/30 止增加攤銷費用 0.72 億元及認列一次性銷貨成本 0.96 億元，並已依規定追溯調整前二季之損益，與上福今年現增員工認股費用化等因素影響，造成前三季營業利益僅較同期小幅成長。



業外部分，受到首季的匯損及與 Canon 長達 6 年的專利訴訟和解金支出影響，前三季業外損失逾 2.68 億元。在上述不利的成本及費用支出下，該公司累計前三季稅後虧損 0.61 億元。



至於第三季，在各項營運數字漸入正軌之下，上福單季營業利益達 1.02 億元，稅後淨利 0.89 億元，單季 EPS 為 0.79 元，顯見上福全球已漸漸擺脫併購初期的陣痛，未來綜效值得觀察。