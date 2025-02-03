大S猝逝「日本流感」成熱搜 當地已逾950萬人染疫

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 16:19

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藝人大 S 徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，各界悲嘆。日本入冬以來流感疫情大爆發，從去年 9 月起，累積患者人數已經突破 950 萬人。

日本國立感染症研究所 1 月 31 日公佈的數據顯示，自 2024 年 9 月 2 日至 2025 年 1 月 26 日為止，日本國內流感患者人數推算已達到約 952.3 萬人。

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本次流感季比往年提早了 1 個月左右，於 2024 年 11 月進入流行期，12 月以來患者人數激增。截至 12 月 15 日的一週內，每個定點醫療機構新增病患人數為 19.06 人；截至 22 日的一週內，新增病患人數為 42.66 人；截至 29 日的一週內，流感疫情進一步擴散。

日本流感疫情在去年底相當嚴重，根據厚生勞動省資訊，光是在 12 月 23 日至 29 日這一週，就有 31 萬 7812 人罹患流感，這是自 1999 年開始統計以來的最高紀錄。與前一週相比，患者人數增加約 10 萬人，連續 10 週呈現增長趨勢

分析認為，這次日本流感疫情兇猛的主要原因有兩個。一是由於應對新冠疫情，人們對其他傳染病的免疫力下降；二是人員往來增多的年底正好也是流感蔓延的時節。

日本政府厚生勞動省表示，儘管目前流感疫情可能已過高峰，但呼籲民眾持續採取防疫對策避免感染。

日本感染症學會流感委員會委員長石田直也指出，患者人數雖然已經從歷史最高水準急速下降，但目前流行的 A 型流感可能會被 B 型流感取代，未來 B 型流感病例數可能會增加。