幣安鏈主網已啟動 預期 23 日進行 BNB 主網切換

幣安 (Binance) 18 日宣布,幣安鏈的主網已經啟動,並預定於 4 月 23 日進行幣安幣 (BNB) 的主網切換,因此在香港時間當日上午 10 點將關閉 BNB 的充值與提領。

幣安最初是在 2018 年 12 月宣布計畫推出自家的區塊鏈,目的是要打造一個可發行新的加密貨幣與進行代幣募資的基礎。幣安當時在推文中提到,「幣安正在推動區塊鏈的採用,我們做了很多事情幫助推動產業發展。例如,幣安鏈將在未來幾個月內開發完畢,屆時數百萬個項目即可輕鬆發行代幣」。

根據最新的聲明,從今天起,其原生代幣 BNB 計劃在「創世區塊」(即該主網的第一個區塊) 發行。公告指出,幣安鏈主網啟動後,幣安鏈瀏覽器 (Binance Chain Explorer) 以及網頁錢包 (Web Wallet ) 將在 4 月 23 日左右開放給大眾使用,在這之前會對合作夥伴開放主網測試。

隨著幣安鏈的推出,該交易所提供將 ERC-20 BNB 轉換為原生基於幣安鏈的幣安幣代幣的細節。因此,幣安強調在 23 日之後,將不再支持 ERC-20 BNB 的提領,因此若用戶希望在 BNB 遷移期間,保留 ER-C20 BNB,須在 23 日上午十點前將帳戶 BNB 提現到以太坊錢包中。

具體來說,幣安將推出更多 BEP2 標準代幣,原因是更多用戶會將他們的 ERC-20 BNB 轉換成原生的 BEP2 BNB,等量的 ERC-20 BNB 將被銷毀,「讓兩個網絡的供應總量維持固定不變」。該交易所要等到首批 BNB 轉換完成之後,才會讓首個交易對上架。

不過幣安強調,上述的日期僅是預期的最佳日期,會依據實際情況重新調整。

據趙長鵬在推特上表示,MITHRIL 的 MITH 將會是首批遷至幣安去中化交易所 Binance DEX 的代幣。

依照經調整後的每日交易量來計算,幣安是目前第三大加密貨幣交易所。正如先前報導,幣安在 2019 年第 1 季的獲利較前季激增 66%。據報,由於其場外交易平台業務大幅成長,幣安上季獲利達 7,800 萬美元。

