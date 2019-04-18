官方消息 4 月 15 日指出，日本電商巨頭樂天推出的加密貨幣交易所「Rakuten Wallet(樂天錢包) 」已開放首批用戶註冊帳號，但僅限於「樂天銀行帳戶持有者」及「樂天會員」。

區塊客上月報導，樂天集團在 3 月 25 日的新聞稿中證實，旗下的加密貨幣交易平台 Rakuten Wallet 已完成在日本關東財務局基於法律成為「虛擬貨幣兌換公司」的註冊，計劃在 4 月展開營運。

樂天在最新的聲明中表示，Rakuten Wallet 還具備智能客服系統，利用人工智能技術（AI）全天候不間斷自動回應客戶諮詢。另外，該交易所預計將在短期內推出一款手機應用程式，允許用戶一鍵交易加密貨幣，以及存取款。

Rakuten Wallet 的前身為加密貨幣交易所「Everybody’s Bitcoin」，去年 8 月被樂天以 240 萬美元收購。據悉，該公司當時「已在考慮」進入加密貨幣交易所產業，原因是相信加密貨幣支付在電子商務、實體零售與 P2P 支付領域所扮演的角色將成長。

接著，樂天團隊致力改造 Everybody’s Bitcoin 交易所的結構，歷經整併期之後證實，以 Everybody’s Bitcoin 名號營運的運作將在 3 月底停止，並正式更名為 Rakuten Wallet。

樂天當時表示，「Rakuten Wallet 將以一家虛擬貨幣交易所公司的角色，為這塊市場貢獻堅定的成長，而且將進一步強化安全與相關服務，可讓更多客戶有信心地安全進行使用。」

同樣在 3 月底，日本金融廳（FSA）向 Rakuten Wallet 頒發「加密貨幣交易許可證」，而該公司後續已依據該國《支付服務法》在關東財務局註冊為「虛擬貨幣交易服務供應商」。

另一方面，最新消息顯示，《路透社》援引知情人士報導，日本金融廳或打算要求「加密貨幣交易所針對冷錢包加強內部監督措施」。

繼去年發生多起交易所安全漏洞事件之後，日本金融廳已勒令限制使用熱錢包，督促各大交易所轉向使用冷錢包。

然而消息人士表示，日本金融廳近日發現，即便是冷錢包也可能存在內部盜竊的風險，而部分交易所未能就「冷錢包」製定相關監督規則，甚至沒有固定負責掌管冷錢包的工作人員。

目前為止，日本經註冊的加密貨幣交易所共計 19 家，其中僅有少數尚未投入運營。消息人士稱，日本金融廳將命令被發現有安全漏洞的交易所提高安全性。

這篇文章 改頭換面完成官方登記 日本樂天加密貨幣交易所開放首批用戶註冊 最早出現於 區塊客。

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