加密資產交易平台 BitMEX 聯合創始人暨執行長 Arthur Hayes 在播客上聲稱，該公司有望於明年開設一個加密貨幣期權交易平台。

Hayes 還提到，雖然目前仍未有具體時程，但他強調，「BitMEX 計劃在 12 到 18 個月內推出期貨交易所，我們的團隊正與多名大學教授合作，以探尋一種更新穎、更複雜的方式來實施這個工具。」

期權是一種金融衍生工具，賦予購買者在規定期限內，按雙方約定價格買賣金融資產的權利。

Hayes 進一步解釋，「假設你正考慮購買一些 30 天的債券，何不選擇 BitMEX 的 30 天零息債券呢？這種債券會產生一定的利率，進而反映出市場對我們信用風險的決心。」

再來， Hayes 還澄清 BitMEX 並不打算推出平台幣，他表示，「就法律角度而言，這並非易事。加密貨幣被歸類為證券的具體條件到底為何？我們還有許多問題等待解決，並不打算推出自己的代幣來增加收益。」

根據最新數據顯示，BitMEX 的日均交易量高達 11 億美元，成立 5 年即成為全球最大的加密貨幣交易平台之一。

除了經營交易平台以外，BitMEX 還會定期針對加密貨幣產業進行調查及研究，早前更發布推文表示，自比特幣現金（Bitcoin Cash）在去年 11 月硬分叉後，BSV 的礦工累計虧損達 220 萬美元。

此前，比特幣在台灣時間 4 月 2 日下午 12:30，幣安湧進了第一批的買單，數量約 200 顆 BTC ，隨後接續一筆 828 顆 BTC 的大單，接著市場就持續上漲，一口氣從 4,100 美元暴漲至 4,800 美元，讓期貨市場近 5 億美元的空單被平倉，投資人損失慘重，同時也讓 BitMEX 的保險基金承受非常大的壓力。

這篇文章 BitMEX 綢繆加密貨幣期權平台 執行長：18 個月內推出 最早出現於 區塊客。

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