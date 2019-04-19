基金怎麼配？手把手帶你選配息基金 鉅亨會員再送5筆免手續費！

說到台灣基金投資人喜好的類型，莫過於落袋為安的配息基金了。但講到什麼是配息基金、怎麼挑選標的，可能有些人沒有什麼頭緒。本篇文章手把手帶你了解什麼是配息基金、選擇適當配息率的基金標的，文章最後還有鉅亨網會員的開戶優惠，一定要看到最後！

什麼是配息基金?

配息基金顧名思義，就是每隔一段時間會依據你持有的基金單位，將你所賺到的利息按期發配現金給你的基金。目前市面上配息基金發送的配息頻率從年、半年、季、月，甚至到每個禮拜的都有。投資人可考量自身需求，選擇適合自己的配息頻率。

有一些配息基金後面會加註「基金之配息來源可能為本金」，這部分是大家最擔心的部分，基金公司配給我的錢難道是來自我自己投資的本金？！

其實，這裡所說的本金不只是投資人自己投資的資金，還包含可分配淨利益以及基金公司所認定的本金 (如下圖)。

(基金配息的來源圖) 資料來源：投信投顧公會。鉅亨買基金整理

由上圖可以清楚地看到

1） 可分配淨利益包含股息與債息，端看你所購買的基金，其中的持股明細。

2） 基金公司認定之本金包含「資本利得」、「前期未分配收益」以及「投資基金的初始金額」。資本利得代表基金經理人買賣股票或債券等受益權證所獲得的價差；而「前期未分配收益」指的是在前期配息後剩下的收益。如果該檔基金虧損、也沒有之前未分配的收益，基金公司才會拿你自己的本金發配給你。因此，只要你所持有的標的淨值有持續上揚，並且配息穩定正常，通常不用理會是否有配本金。

不同人生階段對應不同的配息基金

在選擇想要買的配息基金之前，可以先了解各類基金資產的平均合理配息率，如此一來，才能根據自身的人生階段做好基金配置。

假設你預期每個月想要領 15,000 元貼補家用，而且已經有 300 萬的資金可以一次性投入。則每月預計想要領息的 15,000 元 * 12 次（每年配息頻率）／ 3,00 萬元（本金）＝ 6%，換算出來，你應該要選擇配息率有 6% 的新興市場債或高收益債的配息基金。那麼，根據不同人生階段，可以怎麼做基金的規劃呢？

舉例來說：

35 歲的你適巧事業高峰期，存到人生的第一桶金！

擁有 100 萬資本的你，除了領息，也期待有資產成長的空間。所以挑選配息率 8% 上下的高收益基金，算下來每月配息的錢 (100 萬 * 8% /12 個月 = 6666)，剛好可以補足一些車貸。

安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富達亞洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

45 歲的你終於買了房子，越加深入家庭

過去投入 300 萬買的配息基金，算下來平均配息率大約在 7% 上下，這幾年都用配息的錢 (300 萬 * 7% / 12 個月 = 17,500) 補貼部份房貸， 壓力因此減輕不少。

鋒裕匯理新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

摩根環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

65 歲時決定退出職場，開始樂活的退休生活

工作多年存下 1000 萬積蓄的你，想要穩健一點的退休生涯，因此可以瞄準低波動、配息率合理的債券基金 (如 3%)，每個月配出來的息 (1000 萬 * 3% / 12 個月 = 25,000) ，剛好足以支付基本的生活花費。

NN(L) 亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

百達全球防禦股票 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

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講到這邊，你對配息基金是否有一定了解了呢？

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常見問題：

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我對基金還是有些不瞭解，有什麼地方可以讓我了解嗎？

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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