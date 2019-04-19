【野村投信】印尼大選落幕 佐科威連任總統大位

昨日 (4/17) 印尼舉行第四屆總統與國會大選，根據多家獨立民調機構在各投票所快速計票的結果，現任總統佐科威 (Joko Widodo) 以接近 55% 的得票率、約 10% 的差距領先對手普拉博沃(Prabowo Subianto)，挾堅實民意成功連任，佐科威已於 4 月 17 日晚間自行宣布勝選，正式選舉結果將於 5 月 22 日宣佈。野村印尼潛力基金經理人紀晶心表示，本次大選結果應無太多爭議與變數，接下來政治不確定性降低，政策延續性確立，對中期股匯市有正面幫助。

選舉結果底定後，按慣例佐科威將於 10 月份就職並組閣，目前佐科威所屬之執政黨與其聯盟的確掌握多數國會席次，但在未來內閣任命上，佐科威仍不免得考量派系利益等因素，以持續維持政策推行，另外，財政部長人選亦為市場所關注，其財政收支管理能力與政策可信度，對印尼盾走勢相當重要。此外，在政策方向方面，在第一任期大刀闊斧推動基礎建設後，教育、人力資本等軟實力的增強，應為佐科威第二任期之重心，而不少國內外投資人亦關注於勞工政策的調整，期望能推動印尼轉型為製造業大國、吸引更多外國直接投資。

紀晶心表示，接下來兩大股市催化劑為新年消費動能以及央行降息，今年印尼政府增加許多補貼，民間可支配所得增加，6 月份回教新年假期消費動能暢旺，可望趨動消費族群表現，另外，考量聯準會利率政策轉趨鴿派、印尼盾回穩等因素，預估下半年印尼央行將開始降息，寬鬆的流動性有利資金面，並將帶動股市評價面更上層樓，而聯準會貨幣政策的變化與中國市場等因素，仍持續為影響印尼、甚至是東南亞市場波動的因素之一。

展望後市，紀晶心指出，佐科威於 2014 年起的第一任期間，不畏艱難、戮力削減補貼與推動基建，其改革的成果已漸現，今年包括爪哇橫貫公路、雅加達捷運等主要建設皆已開始運營，印尼國家基建發展正在起飛，因此預估佐科威在第二任期，可望持續貫徹推動基建與加速招商等政策。值得留意的是，選前佐科威民調持續領先對手普拉博沃，故市場對於佐科威當選已有預期，加上今年資金北移中國，短期之內估計股市反應將偏清淡，後續可繼續觀察 6 月份新年消費動能以及下半年央行降息等利多，進一步趨動股市表現，建議中長期投資人不妨於第二季逢回布局。

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