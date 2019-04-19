【中信投信】法盛-盧米斯賽勒斯固定收益團隊：美經濟成長穩健 看好美高收與亞洲債

法盛 - 盧米斯賽勒斯固定收益團隊經理人馬修･伊根 (Matt Eagan)17 日來台舉行記者會，分享對於固定收益市場後市看法。他表示，儘管美國聯準會(FED) 暫緩升息腳步，但美國經濟成長強健，因此看好美國高收益債後市，另外也看好亞洲債券與流動性良好的新興市場債。

馬修･伊根表示，儘管市場有傳言聯準會可能會降息，但目前經濟表現並沒有市場所想的悲觀，目前美國景氣邁入景氣循環的末段，但還可望持續成長二至三年。並預期，2020 年中之後，或許有一次升息機會。

馬修･伊根表示，全球央行步調一致，使得市場追求收益的需求有增無減，加上美國經濟的動能，提供發債企業穩健的信用支撐，都有利於美國高收益債表現。根據彭博統計至 3/29，美國高收益債的殖利率在 6% 以上，優於其他類型債券。

至於美國投資等級債，馬修･伊根認為，目前的價格介於合理到便宜之間，儘管市場可能會有墮落天使出現，但他反倒認為，對於主動式經理人而言，這是逢低買入基本面良好債券的大好機會，無須過度擔心。

就經濟面來看，馬修･伊根認為，美國經濟步入經濟擴張晚期，失業率僅有罕見的 3.8%，申請失業救濟人數降到 1940 與 1950 年代新低。加上通膨低，經濟穩健成長，對於美國企業債樂觀看待。

除了看好美高收之外，馬修･伊根同樣看好亞洲高收益債，原因在於價格便宜，其中也不乏有吸引力的債券，例如中國債。至於其他新興市場債券，他認為，流動性將會是選債要素之一，當地貨幣計價的新興市場債券更是要慎選，目前看好巴西、墨西哥及印尼的投資機會。