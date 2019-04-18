台灣貸款市場勇創七年最佳開局 後續發酵題材看離岸風電、台商返鄉

台灣本地放貸市場或許已領先整體景氣，提前釋放出好轉信號，第一季創下了七年來同期最佳，下半年還有離岸風電和台商鮭魚返鄉投資兩大題材加持，成長動能有望延續。

據彭博數據，今年第一季台灣借款人在市場融貸約 81 億美元（約當 2500 億元台幣），為 2012 年以來表現最好的第一季，其中代表性融貸案包括華邦電子 420 億元台幣用以興建 12 吋晶圓廠、台塑河靜鋼鐵廠的聯貸案等。

「接下來聯貸案有望維持動能，」中國信託商業銀行副總經理李靜婷稱，她並看好下半年的離岸風電建設需求帶來的機會。

據台灣能源局在 2018 年 4 月提出的計劃，台灣的離岸風電建設預估在八年內投入 9,625 億元台幣。目前最新的一宗聯貸案將是丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP）籌組約 698 億元台幣貸款，銀行團可在 4 月 26 日前回應需求。

首季放貸居帳簿管理行之首的兆豐銀行在書面回覆中展望今年第二至第四季時表示，近年政府積極推展離岸風電，所需融資金額相當龐大，未來可帶動相關上、下游產業融資商機，以及政府推動都市更新危老重建等帶來的土建融商機等，均是今年放款新增動能所在。

對第一季的成長，兆豐銀行認為較大的貸款案集中於資本支出及借新還舊，包括部分科技業因應景氣提早準備資本支出額度，或布局海外併購、分散風險，以及傳統製造業因中國成本上升及提早因應中美貿易戰，辦理借新還舊或新增投資擴廠等。

台灣出口已連續 5 個月陷入衰退，不過不少經濟學家開始認為台灣經濟已有觸底反彈的跡象。星展銀行經濟學家馬鐵英在最新的報告中指出，基於科技業有望築底、中國經濟成長減緩的擔憂已經減弱以及南韓和台灣的金融環境一直在放鬆等三大因素，未來數月台灣及南韓的經濟成長有望觸底回升。星展預估今年南韓與台灣的經濟成長率分別為 2.6% 與 1.9%。財政部也預估，今年台灣出口將呈現上半年縮減、下半年回穩的態勢。

鮭魚返鄉

除了離岸風電題材，台商返鄉投資也吸引了各大銀行的積極關注。「關於吸引台商回台設廠投資，政府已推出相關優惠措施，本行已成立專案小組積極爭取，」兆豐銀行稱。

以下為台灣主要行庫提供台商返鄉投資專案融貸額度 (億元台幣)：

資料來源：各銀行公開資訊、本地媒體報導

行政院上周四通過海外資金匯回專法草案，給予優惠稅率並控管資金運用範圍，希望藉此吸引更多資金返台投入實體經濟。總統蔡英文周日的臉書披露，自今年 1 月起推動「歡迎台商回台投資行動方案」至今，已有 30 家廠商回台投資，總投資金額突破 1,200 億元台幣，將帶來 10,500 個就業機會。她並指出，還有逾 50 家廠商表達回台投資的意願。

去年本地雜誌《財訊》刊登一篇引述世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松的報導，他預估台資境外資金約有「10 兆元台幣」。台商若將資金匯回投資，也將帶動貸款市場的動能。

然而今年也並非完全沒有風險。兆豐銀行提到，接下來貸款市場的主要變數還要關注中美貿易戰爭的走向以及對景氣的具體影響程度。