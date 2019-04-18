〈永大股臨會〉泛市場派取得過半席次 經營權恐變天

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (18) 日召開股東臨時會，改選 6 席董事、3 席獨立董事，泛市場派取得多數席次，大股東日立也在選舉結果出爐後，要求封存所有選票。據悉，董事會最快 15 天內將召開，而由於市場派取得過半席次，屆時經營權恐變天。

永大股東臨時會今日由獨立董事陳世洋召開，股東之一日本日立株式會社提出修正案，針對此次選任的董事任期，由 2019 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 17 日，改為由 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 止，但全案經表決後遭到否決。

永大股東臨時會於今日上午 10 時 30 分左右，開始投票改選董事，耗時 2 個小時的投票，在中午 12 時 30 分結束投票，股東出席股數共 3.671 億股，出席股數 89.82%，投票結果在 13 時左右出爐。

此次永大股東臨時會市場派與公司派各取得 3 席董事，泛市場派董事當選人包括許作名、許兆慶、匯豐代表人張偉聰，公司派當選人包括日立製作所代表人長島真、永大現任董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰。獨立董事則由市場派拿下 2 席，包括陳世洋、陳麗秀，公司派推舉的獨立董事當選人為黃福雄。市場派共囊括 5 席、公司派取得 4 席。

而在投票結果出爐後，公司派發言對此選舉結果表達異議，認為股臨會徵求委託書過程有問題，要求將委託書與選票封存。市場派則認為，選舉結果反映股東期待，需要新的經營團隊來接班。業界人士指出，此次市場派取得較多董事席次，而董事會最快 15 天內將召開，屆時經營權恐變天。