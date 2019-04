宏達電拚區塊鏈 宣布加入創投基金「PROOF OF CAPITAL」

宏達電 (2498) 宣布加入全新創立之區塊鏈創投基金『PROOF OF CAPITAL』,且為最重要的投資夥伴。Proof of Capital 是專注於區塊鏈、資金規模 5000 萬美元的創投基金,旨在建立一個屬於每個人的網際網路生態系統,並引領全球採用區塊鏈技術。Proof of Capital 由宏達電 HTC EXODUS 區塊鏈長陳信生(前維港投資顧問)、500 Startups 的楊珮珊、及前 Greylock Partners 社群負責人 Chris McCann 共同成立。他們在創投產業中擁有強力及優異的經歷,曾投資的公司包括 Bitcoin、Ethereum、Dfinity、Binance、Blockstream、Digital Currency Group、Stellar 及 Solana 等。



陳信生表示,網際網路 3.0 的架構與安全,需要軟硬體緊密的合作,而 HTC EXODUS 從打造手機安全模組開始扮演了帶領者的角色,Proof of Capital 將會與 HTC 緊密合作來界定相關新網路的標準與互動模式,並且把手機與硬體的核心技術分享給我們所投資的企業。區塊鏈會重新界定電腦運算,並且在信任、隱私、安全與身分識別的基礎上創造一個新的架構。



楊珮珊表示,希望與經驗豐富、能幹的創始人建立長期的夥伴關係,已經準備好要透過聚集矽谷與亞洲關鍵的人才、社群與支援網絡,幫助所投資的公司。



而 Chris McCann 表示,在 Greylock Partners 時,長期研究了所有最新領域的市場,發現只有區塊鏈領域仍有機會讓新創公司建造大規模、有意義且能永續經營的企業。很興奮能支持想要重新定義金融、電腦運算、信託、隱私、安全等領域的企業家。



Proof of Capital 將投資在區塊鏈生態圈中具前瞻思維且有能力,有長期願景,及希望顛覆市場的創業家,並與其合作;主要領域涵括金融科技 (支付、匯款、保管及電子錢包)、基礎架構 (隱私、安全及電子身分認證)、硬體設備、晶片組及消費者互聯網。



Proof of Capital 的首筆投資,由位於拉丁美洲的區塊鏈平台公司 Ubanx 獲得。Ubanx 將最好的區塊鏈產品及服務,帶給金融產業中的主流用戶,建立區塊鏈生態圈,並確保提供友善、安全、輕易上手及符合規範的體驗。Proof of Capital 同時也與 HTC Exodus 合作;HTC Exodus 推出世界第一款專用於去中心化應用和安全性的區塊鏈智慧型手機,讓用戶持有自己的密鑰。



Proof of Capital 的其他投資夥伴,包括 YouTube 共同創辦人陳士駿、Twitch 共同創辦人林士斌、及前 Ripple 首席風險官 Greg Kidd。



此外,宏達電也獲美國商業雜誌《Forbes》評選為 2019 全球 50 大引領區塊鏈企業 (Blockchain 50 2019);獲選企業皆為在適用去中心化帳本 (decentralized ledgers),以滿足其營運需求方面處於領先地位。宏達電表示,HTC 的目標是透過創建世界上第一款專用於去中心化應用和安全性的區塊鏈手機 HTC EXODUS 1 來擴展區塊鏈生態系,此次入選證明 HTC 實踐為全球用戶帶來更完整的隱私及安全防護的努力,並致力於在區塊鏈技術領域投入開發和應用的承諾,藉此,人們可以重新擁有並掌控自己的身份、個人數據和資產,獲得個人身分識別和數位資訊中存在價值的控制權。