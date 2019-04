宏達電HTC VIVE Focus Plus高階VR一體機今在台上市

宏達電 (2498) 今(15)日宣布今年 2 月甫於全球行動通訊大會 (Mobile World Congress,MWC) 開展前所發表的 VIVE Focus Plus 高階 VR 一體機,將自 15 日起於台灣市場正式推出。HTC 不僅持續鞏固於 VR 虛擬實境領域發展的領先地位,更將帶領一體式 VR 設備邁向更具沉浸感與更真實的體驗。同時,用戶將可盡享約 200 款適用於所有搭載 VIVE WAVE 開放平台設備的精彩內容。VIVE Focus Plus 代表新型態的一體式 VR 設備,升級現有的六自由度(6DoF)Focus 頭戴式顯示器,更佳視覺效果和極致舒適的人體工學設計,及採用雙 6DoF 控制器,不僅提供更大的使用彈性,同時保證完整的互動性、移動性及擬真度。



VIVE Focus Plus 提供兩個超音波 6DoF 控制器手把,板機更搭載力道感測功能,透過來自壓力感測的互動,讓使用者可以精準及直覺式控制 VR 中的物件,體驗到真正的沉浸感,並能讓使用者可以盡享為 VR 一體機設計的原創內容,體驗與 PC 設備相同的自由度與虛擬環境中流暢真實的互動,真正的體驗到 VR 的無限自由。同時,VIVE Focus Plus 還配備了全新菲涅爾透鏡,大幅度地減少了環效應帶來的影響,為使用者呈現更加清晰且逼真的視覺效果。



VIVE Focus Plus 將於 4 月 15 日正式於台灣市場推出,建議售價為 25,900 元,消費者可於全台 HTC 專賣店及 HTC 網路商店購買。