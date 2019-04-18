南山人壽片面變更收費方式 波及逾3萬張保單 遭重罰600萬、總座停職半年

許多老壽險公司都有收費員制度，而南山人壽因為在 2017 年底裁減了收費員，片面變更保單收費方式，波及 3 萬多張保單權益受損，甚至有保單停效，是保險史上首度發生的案例，金管會今 (18) 日對南山人壽重罰罰鍰新臺幣 600 萬元整、予以糾正，並命限期改正；並認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年。

南山人壽 2017 年底大砍 130 多名收費員，2018 年取消派員收費管道，擅自將未回復是否同意變更繳費方式的保單，片面變更繳費方式，改由保戶自行繳納保費，但因為片面變更保單收費方式，有保戶未注意變更繳費方式，而沒有繳交保費，導致保單停效。

據保險局統計，經過保險局徹查後，南山人壽有高達 3 萬多張保單受影響，甚至 256 件保單因此停效，2407 件保單是用保價金墊繳，影響保戶權益甚鉅。

保險局表示，當初保戶都是在要保書上勾選繳費方式，算是契約的一部分，南山人壽只是寄通知給保戶，信件中指出「沒有回復視為同意」，以此假設保戶都同意，當時雖南山人壽的法務部認為直接發通知改變繳費方式「會有風險」，但公司還是決定用通知信函通知保戶取消收費員收費。

由於這是保險史上首度發生的案例，損及保戶權益甚深，保險局最終決議，對南山人壽重罰 600 萬元，並且認為南山總經理許妙靜「決策失當、未善盡監督」，處以停職半年；針對客戶服務資深副總吳雲嬌、財務副總范嘉玲，也認為業務督導不周，兩人皆被停職 5 個月。