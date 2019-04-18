〈中國政府救車市〉汽車零組件股蓄勢待發 東陽3月營益率創近2年新高

市場傳出中國發改委已向汽車產業和相關部門公布新政策，計劃要禁止地方政府發布新的汽車限購政策，並要求已施行限購措施的城市要改變政策，法人指出，此將有利中國車市買氣快速回溫，跌深的汽車零組件股反彈可期，如近期股價轉強的東陽 (1319-TW)、江興鍛 (4528-TW)、英利 - KY(2239-TW) 和時碩 (4566-TW) 等。

中國車市去年創 28 年來首次銷售下滑，而最新公布今年 3 月的乘用車銷量繼續年減 12%，已是連 10 個月下跌，為拉抬車市買氣，中國自 4 月 1 日起開始下調增值稅，使部分車廠調降車價，最新消息是，傳出政策將再放寬對車市的規定。

法人指出，此將有利汽車零組件的拉貨力道增溫，尤其去年下半年比較基期低，業務主要在中國的零組件業者業績倒吃甘蔗可期。

其中，可留意的是，東陽甫公布公告第 1 季自結財報，3 月單月營業利益率提高至 12.27%，創近 2 年來新高，顯示受到中國車市低迷的衝擊後，公司營運正在改善，由於東陽第 1 季本業獲利優於預期，推升近來股價逐漸轉強。

而江興鍛第 1 季合併營收 6.64 億元，年減近 2.5%，不過，法人看好，隨著日系大陸汽車零件廠客戶調整庫存告一段落，拉貨轉趨強勁，另一方面，江興鍛在中國正在開發新客戶，產品是使用在電動車中的減速齒輪箱，正小批量的送樣，預期下半年會有新進度。

市場預期，若依照放寬的限購令新規定來看，今、明兩年光是北京市的限購指標將從目前的 10 萬台提高至 15 萬台、20 萬台，對中國車市而言是一大利多。