嘉威彌補累計虧損2.29億元 宣布減資25.86% 淨值回升至9.2～9.3元

嘉威 (3557) 退出光學膜生產,擬轉型家居餐具產品國際貿易業務,董事會決議彌補帳上累計虧損 2.29 億元,減資 2 億元、減資幅度約 25.86%,係為第三度減資,完成減資股本降至 5.73 億元,每股淨值可望回升到 9.2~9.3 元,並決議收購 Golden Star Ocean Ltd.、Achieve Goal Limited 兩家公司股權,收購金額合計上限 8060 萬美元(折合約 24 億元台幣)。大陸光學膜廠康德新挾著龐大產能,壓縮台灣光學膜營運,2010 年以來,嘉威陷入連年虧損,2016、2017 年兩度彌補虧損減資,結束 7 條光學膜產線進行轉型,此次減資主要是為把光學事業先前虧損全數打掉。



目前嘉威員工人數降至約 20 人,將在 5 月 28 日股東會中討論彌補虧減資案,以 Golden Star Ocean、Achieve Goal 兩家公司收購購案,根據其規畫分別 5700 萬美元上限、2360 萬美元分別向 Lucky Star Worldwide Ltd 收購其持有 Golden Star Ocean Ltd.100% 股權,以及 Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之 Achieve Goal Limited 100% 股權。



嘉威對 Golden Star Ocean、Golden Fame 兩家公司收購案,收購合計上限約 8060 萬美元,折合 24 億台幣,將分兩階段投入,第一階段 12 億元將以 5 億元自有資金,以及私募基金所籌措 3 億元,合計約 8 億元支應,不足部份則會向銀行爭取融通,至於第二階段就會營運流入資金、銀行融通完成之。



嘉威表示,從事家居餐具產品國際貿易約一年多時間,今年第一季約有 1500 萬營收來自該項業務,所要收購控股公司過去六年均有獲利,為美國通路品牌家居餐具領導廠商。