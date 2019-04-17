嘉威減資2億元彌補虧損 投入家居事業收購2公司

嘉威光電 (3557-TW) 今 (17) 日宣布重大訊息，營運長柯愛惠宣布經董事會同意決議減資新台幣 2 億元，彌補虧損，減資比率約 25.86%。此外，嘉威同時宣布將收購 Golden Star Ocean Ltd. 及 Achieve Goal Limited 兩家家居相關事業 100% 股權，而未來嘉威將著重家居餐具產品國際貿易相關業務。

柯愛惠表示，因光學產品多年處於紅色供應鏈，導致營運績效不佳，去年累積虧損新台幣 2.29 億元，為改善營運狀況宣布減資 2 億元，消除股份 2000 萬股，減資比率達 25.86%，減資後實收資本額降為新台幣 5.7 億元，預估每股淨值落在 9.2 到 9.3 之間。

嘉威近年來開始轉型，繼去年淡出光學產品市場後，逐步轉入家居用品市場，今天除宣布減資，同時宣布將收購兩家包含 Golden Star Ocean Ltd. 及 Achieve Goal Limited 家居相關事業公司，預計將在今年第三季完成交易，收購總金額在新台幣 24 億元。

據了解，嘉威欲收購的兩家公司目前市場在歐美地區，主要以大型訂單為主，看準龐大家居市場，嘉威也已於今天下午重大消息公布前，通過董事會決議收購，並與收購公司簽定備忘錄，但嘉威表示全案仍有待 5 月 28 日股東會通過後，再進一步對外宣布。此外，嘉威也宣布要實施私募，預計私募股數達 1500 萬股普通股，募得新台幣 3 億元。

嘉威光電原本生產光學膜，2010 年起本業連續虧損，2017 年引進新的董事團隊後，進行商業模式轉型，去年也將位在高雄的廠房轉售，目前積極導入家居餐具產品國際貿易業務。今年首季合併營收 1584 萬元，季減 0.4%，年增 235.9%