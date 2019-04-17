真好玩今年營收可望再寫新猷 全年拚賺1個股本

興櫃遊戲商真好玩 (8491-TW) 歷經營運虧損後，自行開發手遊營運獲利模型，帶動去年營收創高，今年將以該獲利模型持續拓展營運規模，預計推出 22 款遊戲，並持續拓大海外市場營運占比，今年營運將優於去年，營收可望再創高，全年也將挑戰賺 1 個股本。

真好玩歷經 2016 年營運虧損後，調整營運策略、積極轉型，不再將心力著眼於大型 IP 遊戲，而是透過大數據分析，精準計算各遊戲產品所能帶來的營業利益，挑選可被預測、可被控制且符合獲利模型的遊戲產品產出，拉長遊戲生命週期，以穩定獲利。

透過自行開發的「大數據手遊營運獲利模型」，真好玩 2017 年便成功轉盈，去年更將模式複製至日韓市場，帶動營收規模成長，去年全年營收達 17.2 億元，年增 12.5%，創新高；稅後純益 5814 萬元，每股純益 2.33 元。今年首季也在獲利模型效益顯現下，營收達 6.3 億元，年增 4 成，再創新高。

真好玩總經理劉志成解釋，大數據手遊營運獲利模型是結合 CPI(用戶導入單價)、LTV(生命週期總價值) 及 ROI(投資報酬率) 等概念，精準計算出 ROI(投資報酬率)100％的獲利模型，有效管理每款遊戲的 LTV，務求每款遊戲在 90 天內，回收其營運及行銷成本，且產品公開發行前，須經過市場嚴密測試，確定合乎獲利模型後才能上市，提高產品發行勝率。

真好玩董事長周玄昆表示，今年預計推出 22 款遊戲，並持續擴大發行至全球市場，挑戰爆發性成長，未來將以產品發行與自主研發兩大策略並進，除大量引進符合獲利模型的產品發行，也積極投入自製遊戲領域，預計每年推出 2 款自製遊戲，推向全球市場，成為「全球手遊量販商」。

除既有產品貢獻營收外，真好玩第 1 季已發行 2 款產品，且 4 月推出的 4 款新遊戲表現同樣亮眼，今年營運可望逐季增溫，全年營收表現也將優於去年。法人預估，4 月營收可望再創高，全年營收也將再寫新猷，有機會較去年大增逾 5 成、上看 30 億元，全年也可望挑戰賺 1 個股本。

此外，真好玩去年成功將獲利模式複製到日本與韓國等海外市場，使海外營收貢獻由 2017 年的 1.31％，大舉擴增至去年的 20％，且今年首季海外營收占比更攀升至 51%，又以韓國營收為大宗，周玄昆表示，盼今年能持續擴大日本、港澳市場營收規模。