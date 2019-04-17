昇達科首季EPS 1.1元 Q2營收估將突破5億元創新高

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 去年受惠衛星通訊產品放量出貨，加上新興市場對微波通訊產品需求增加，單季營收都在 4 億元以上，今年首季營收以 4.5 億元創歷史次高，公司今 (17) 日公布首季自結財務數字，稅後純益 6237 萬元，每股純益 1.1 元；展望第 2 季，法人估昇達科單季營收將達 5 億元，將改寫單季新高。

昇達科 3 月的營收 1.86 億元，改寫單月新高，法人依手中訂單估計，4 月及 5 月營收都將維持在單月營收高檔水準，可望推升昇達科單季營收首次直上 5 億元水準，也將改寫單季營收新高。

昇達科第 1 季工作天數雖減少，但 3 月主力客戶 Ceragon、華為在 3 月起對於微波通訊元件拉價數量增加，推升 3 月營收 1.86 億元創新商，毛利率表現也突出，累計 2019 年首季，昇達科自結營收達 4.5 億元，毛利率 38.61%，季減 3.19 個百分點，年增 5.85 個百分點，稅後純益 6237 萬元，季增 5%，年增 1.05 倍，每股純益為 1.1 元。

昇達科去年營收 17.57 億元，毛利率 35.97%，營業利益 2.69 億元，營益率 15.3%，稅前盈餘 3.33 億元，稅後純益 2.21 億元，年增率 18.55%，每股純益為 3.99 元。昇達科董事會已通過每股分派 3.4 元現金及 0.6 元股票，共 4 元股利，將提 6 月 21 日股東會決議。