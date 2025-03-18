高通新一代Snapdragon G系列晶片問世 客戶本季將推新掌機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-18 17:45

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高通 (QCOM-US) 今 (18) 日宣佈推出 Snapdragon G 系列遊戲平台，搶攻手持遊戲裝置，產品組合一共有三顆，包括 Snapdragon G3 Gen 3、Snapdragon G2 Gen 2 與 Snapdragon G1 Gen 2，並預告客戶本季將推出終端遊戲裝置。

高通指出，Snapdragon G 系列平台讓遊戲玩家能夠隨時隨地選擇遊玩雲端、遊戲主機、Android 或 PC 遊戲，包括亞諾 (AYANEO)、ONEXSUGAR 和 Retroid Pocket 等 OEM 廠商都將在本季起陸續推出搭載全新 Snapdragon G 系列平台的手持遊戲裝置。

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高通指出，Snapdragon G3 Gen 3 平台是首款支援虛幻引擎 5 中的全動態全局光照和反射系統 Lumen 的 Snapdragon G 系列平台，適用於 Android 的手持專用遊戲裝置。與前一代相比，Snapdragon G3 Gen 3 的 CPU 效能提升 30%、先進圖形處理能力提升 28%，同時實現更優秀的功耗最佳化和能源效率。透過支援 Wi-Fi 7，讓玩家能降低延遲並提升頻寬。

高通 Snapdragon G2 Gen 2 平台專為在專用遊戲裝置上支援 144FPS 的遊戲與雲端遊戲，在效能與效率之間取得強大的平衡。相較 Snapdragon G2 Gen 1，其 CPU 效能提升 2.3 倍，GPU 速度提升 3.8 倍。此平台也支援 Wi-Fi 7，可實現更快、更可靠的無線連網。

高通 Snapdragon G1 Gen 2 平台則主要因應廣泛玩家，透過 Wi-Fi 支援高達 1080p 解析度與 120 FPS 的遊戲體驗。此平台是針對 Android 手持遊戲裝置進行雲端遊戲所打造，其 CPU 效能較前代提供 80%、GPU 運算速度提升 25%，實現無縫的遊戲體驗。