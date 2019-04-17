〈財報〉半導體設備大廠ASML第一季獲利優於預期 前景展望樂觀
鉅亨網編譯凌郁涵
全球知名半導體供應商 ASML 在今日 (17 日) 發佈 2019 年第一季財報，該季獲利優於預期，獲利前景依然看好，全年成長有望加速。
以下是財報關鍵數據整理:
下一季財測：
- 淨銷售額：25~26 億歐元
- 毛利率：約 41~42%。
ASML 總裁兼執行長 Peter Wennink 表示 :「由於 EUV 系統出貨量和 DUV 獲利能力優於預期，我們第一季的銷售額和毛利率略高於先前預期。邏輯晶片客戶對於技術節點轉換的強勁需求將帶動我們 2019 年的成長加速。同時，應用產品和裝機方面的營收也預計將持續成長。因此，我們對於今年的前景展望保持不變。」
ASML 認為，5G 通訊、汽車、人工智慧和資料中心等應用將會持續推動市場對於半導體需求，因此依然對 2020 年及之後的長期展望保持樂觀。然而從短期來看，宏觀經濟的發展仍然對於市場需求帶來不確定因素。隨著北京政府推動國內半導體產業的發展，ASML 在中國的銷售額在 2018 年翻了一倍多，達到 18 億歐元 (20 億美元)，佔 ASML 總量的六分之一左右。ASML 預計，儘管中國經濟放緩，但中國對半導體設備的需求在 2019 年仍將保持強勁。
第一季產品重點摘要
- 深紫外光 (DUV) 微影 ：受惠於汽車、工業產品和物聯網市場的強勁成長，6 吋 (200mm) 晶圓廠對於 ASML TWINSCAN 乾式微影系統的需求不斷增長。近期在多個地區都取得了重要的市場佔有率。
- 應用產品組合: ASML 的應用產品組合皆持續增長。在 2019 年第一季，Brion 深度學習技術已被多家領先客戶採用。 在電子束 (E-beam) 產品方面，我們預計在今年推出針對研發階段使用的多光束 (multi-beam) 系統，並計畫在 2020 年進入量產商用階段。