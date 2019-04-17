〈財報〉半導體設備大廠ASML第一季獲利優於預期 前景展望樂觀

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年4月17號17點49分

全球知名半導體供應商 ASML 在今日 (17 日) 發佈 2019 年第一季財報，該季獲利優於預期，獲利前景依然看好，全年成長有望加速。

以下是財報關鍵數據整理:

淨利：3.55 億歐元 (4.013 億美元)，低於去年同期的 5.81 億歐元

淨銷售額：22.3 億歐元，低於去年同期的 22.9 億歐元

毛利率：41.6%。

下一季財測：

淨銷售額：25~26 億歐元

毛利率：約 41~42%。

ASML 總裁兼執行長 Peter Wennink 表示 :「由於 EUV 系統出貨量和 DUV 獲利能力優於預期，我們第一季的銷售額和毛利率略高於先前預期。邏輯晶片客戶對於技術節點轉換的強勁需求將帶動我們 2019 年的成長加速。同時，應用產品和裝機方面的營收也預計將持續成長。因此，我們對於今年的前景展望保持不變。」

ASML 認為，5G 通訊、汽車、人工智慧和資料中心等應用將會持續推動市場對於半導體需求，因此依然對 2020 年及之後的長期展望保持樂觀。然而從短期來看，宏觀經濟的發展仍然對於市場需求帶來不確定因素。隨著北京政府推動國內半導體產業的發展，ASML 在中國的銷售額在 2018 年翻了一倍多，達到 18 億歐元 (20 億美元)，佔 ASML 總量的六分之一左右。ASML 預計，儘管中國經濟放緩，但中國對半導體設備的需求在 2019 年仍將保持強勁。

第一季產品重點摘要