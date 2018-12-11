家登EUV光罩盒獲ASML認證 台積電、英特爾、三星等大單將落袋

半導體晶圓保護、傳送及儲存解決方案供應商家登精密 (3680)，宣布新一代 EUV 極紫外光光罩傳送盒 G/GP Type 獲全球最大半導體設備商 ASML 認證；這意味著，採用 EUV 設備的晶圓廠都得採用，也就是提前宣告台積電(2330)、英特爾、三星、東芝與海力士等大單，家登順利到手。耗時近兩年，家登專注資源與 ASML 合作開發新版本的 EUV 極紫外光光罩傳送盒，而本次通過的 G/GP Type EUV 極紫外光光罩傳送盒，可用於微影技術 IC 大量製造 ASML 最新曝光機 NXE3400B 及其他先進機台上。此外，家登同時提供 G-Type(無光罩護膜) 及 GP-Type(有光罩護膜)兩種版本，這也意味著，家登加速進入 EUV 微影技術先進製程，大量製造全面啟航。



家登也提到，G/GP Type EUV 極紫外光光罩傳送盒取得認證必為家登帶來新一波營運高峰，世界各大晶圓製造廠新一代 ASML 曝光機於今年已陸續安裝完成，直接帶動家登 G/GP Type EUV 極紫外光光罩傳送盒需求急速攀升，意味著，包括英特爾、三星、台積電、海力士等採用 EUV 機台的業者，都得向家登採購。



而為滿足相較去年與今年全球大客戶 3 倍以上的訂單需求，家登樹谷廠及南科廠生產基地已做好全面量產準備，新增人員、機台及產品線均已到位，隨時可以提供全球大客戶從試產到 2019 全面量產的 G/GP Type EUV 產品需求，並可以提供全球客戶即時且迅速的支援與服務。



家登也補充，半導體產業第四季進入需求旺季，加上 G/GP Type EUV 極紫外光光罩傳送盒通過 ASML 認證直接帶來的訂單效益，伴隨中國半導體市場客戶在中美貿易戰影響下的緊急轉單需求，家登產能滿載並延續至明年第一季，而整體來說，2019 年家登整體營運表現將甚可期待。

