ASML今年有30台EUV待出貨 家登雨露均霑大受益

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 揭露，今年共有 30 台 EUV 設備要出貨，此舉意味著，搭配 ASML 之 EUV 設備出貨的光罩盒供應商家登 (3680) 今年營運將大爆發。ASML 總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 揭露，第四季自家收到 5 台 EUV 訂單，而 2019 年共有 30 台 EUV 待出貨，部分機台將首次供 DRAM 記憶體客戶用於量產。由 EUV 機台生產的晶片將於 2019 年首度進入市場。



EUV 設備除被 DRAM 廠導入先進製程使用外，多數會用於台積電、三星、英特爾等國際晶圓代工龍頭廠的七奈米以下製程採用，而搭配的光罩盒也必須通過嚴格的認證，目前僅有二家業者能夠供應，台廠中只有家登。



家登目前在 G-Type(無光罩護膜) 及 GP-Type(有光罩護膜) 兩種版本，均通過認證，且量產出貨，也透露，今年相關訂單大增 3 倍以上，且有供不應求的壓力，家登樹谷廠及南科廠生產基地也都全面量產出貨，在滿手接單的挹注下，第一季營收更將優於去年第四季。