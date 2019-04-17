諾基亞想與華為競爭5G市場 中美企業雙合作

隨著 5G 世代的來臨，不少手機廠商都想擠進 5G 的市場裡，就在美國和中國正在互相競爭 5G 技術專利的同時，曾經遍布手機市場的 Nokia 諾基亞，正在尋求和雙方合作的機會。

在手機市場中逐漸隱身幕後的芬蘭大廠諾基亞，在近幾年間逐漸發展成為全球主要通訊設備供應商，銷售如天線、路由器和電話轉換器，並且還替最新的 5G 網路提供零件。

由於美國擔憂使用華為的產品可能洩漏機密資料，因此政府全面禁止華為產品，就連美國總統川普都在呼籲英國、日本和德國跟進。

不過在全球都準備將無線網路升級成 5G，好應用在無人駕駛車輛和遠端遙控工廠等技術創新上，美國反對華為這項政策間接使得諾基亞成為 5G 網路的候補選擇，如今，諾基亞已成為角逐在華為身後的第二大手機設備廠。

諾基亞首席執行長 Rajeev Suri 在 2 月份的一次演講中表示，「如果沒有完善防護的 5G 網路，商業之間的機密將隨著 5G 網路的出現而增加資安風險，上至藥物公式，下至電動汽車藍圖」

除了在美國與華為抗衡，並開拓北美市場外，諾基亞同時向中國伸枝。諾基亞期望與中國的國有企業合作，目前諾基亞有一間工廠和六間研究設施，建在香港和台灣等大中華區，並有將近一萬七千名員工，大約是其總部芬蘭員工數量的三倍。

執行長 Suri 表示，他目標成為中國最大的外國供應商，並且一直以來也都持續向中國頻頻示好，去年，諾基亞在中國地區的業績約佔其銷售額的 10%，即 21 億歐元 (24 億美元)。

今年 7 月，諾基亞與中國移動達成價值高達 11 億美元的交易，為中國移動有限公司提供設備和服務。中國移動是全球最多用戶的手機廠商。

而三週後，諾基亞又與美國 T-Mobile 達成一筆 35 億美元的交易，以向 T-Mobile 提供 5G 網路設備和服務。

手機廠商在過去 10 幾年來的併購後，只剩下四大主要手機製造商 (圖: 截自華爾街日報)

不過，中美市場雙收的諾基亞，要趕上華為仍需相當長的一段時間，由於華為 20 年前就開始在開發中國市場，以物美價廉的產品贏得了中國的手機用戶芳心，就此立足全球，並吸引西方消費者的注意。

去年，芬蘭的一個網路供應商 Elisa 建立了一個 5G 網路，為了測試華為的網路系統，是否能夠直接向家庭提供高速 WIFI。不過一直到 2 月諾基亞才推出相關網路系統。

該芬蘭網路供應商 Elisa 的首席執行長 Veli-Matti Mattila 表示：「華為是目前唯一能夠與我們合作的人」。他們目前使用華為，諾基亞和愛立信的網絡設備。

據 Strategy Analytics.com 研究網站在一份《2023 5G 全球市場潛力的領先 5G RAN 供應商愛立信，華為和諾基亞之綜合比較》的報告中，SA 考察了三大套件供應商在 5G 無線接入網絡套件和製造方面的相對競爭力。 相應的一些市場份額預測。

見上圖，圓餅圖中所呈現，SA 估計到 2023 年華為將佔據 5G RAN(無線接取網路) 市場的四分之一左右，而愛立信和諾基亞將接近 23%。 除此之外，「其他」主要是三星和中興通訊，它們將佔近 30%。