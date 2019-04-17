【華冠投顧】盤後分析：台股持續軋 泰鼎再創新高

劉彥良 分析師

融券餘額連三日大增，台股自然是持續用力軋下去，今天盤中已再度改寫波段新高至 11016 點。正所謂空頭不死多頭不止，空單打死不退，指數高點就不用去多作預測，重點是要買到對的股票才能跟上行情。

我們持續鎖定的就是 3 月營收成長股，不僅是 3 月營收的月增率和年增率，就連第一季的營收也一樣要有雙位數的好表現，因為 5 月中要公告季報，如果月報好季報不好，那麼股價就很容易打回原形。

首先來看致振 (3466)，今天盤中追平昨天的高點，收盤雖然翻黑下跌，但下跌量縮代表主力沒跑，所以今天很可能是把散戶給洗出場，籌碼乾淨後? 時又會再創新高。

接下來看泰鼎 - KY(4927)，投信持續加碼，天天買天天都便宜，盤中震盪一下直到 1 點才開始拉抬，收盤收在全場最高 52 元，同時這個價位也是改寫波段新高。這種股票的操作很簡單，就是看投信的買賣超來操作，只要投信沒有單日大賣或連續調節數日，就不用預設股價高點。

最後是我昨天節目預告要進場布局的『老虎伍茲概念股』，3 月營收月增 2 成、年增 3 成，同時第一季營收年增 3 成淡季不淡。它幫老虎伍茲使用的球具廠商代工，有了伍茲封冠的加持，訂單只會有增無減，今天也漂亮地開走高並高掛紅燈。

技術面上，該公司掛牌後的股價並沒有蜜月行情，直到今天才創下掛牌以來的新高，大 W 底也順勢成型，後勢非常值得期待。盤中已經第一時間分享給讓來電詢問的投資朋友，晚間的解盤節目中也會直接公開，想了解的投資朋友可以鎖定敝公司官網的解盤影音或上 YOUTUBE 收看。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。