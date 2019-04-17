台股盤中－高通蘋果和解+郭董「媽祖託夢說」 叩關萬一大關

高通和蘋果大和解，加上美國企業財報樂觀，美股三大指數全面收漲，台股受此激勵，最高一度爆量衝到 10998.66 點，距離 11000 點大關只差臨門一腳，惟今天適逢台指期結算，盤中短多下車，雖然漲幅微幅收斂，但盤中因鴻海董事長郭台銘傳出「媽祖託夢要他出來」說詞，激勵鴻海拉抬一波，再度讓指數向上維持高檔震盪，今天預估量能暴增到約 1700 億元。

高通和蘋果結束長達兩年的訴訟大戰，台股包括蘋概股、IC 設計股都受激勵大漲，蘋概三王中，台積電和鴻海都走揚，不過大立光逆勢跌近 1%，跌破 4700 元，相對弱勢。

蘋概股部分的景碩、玉晶光亮燈漲停，雙鴻、錸德、奇宏、原相都勁揚 4-8% 不等；IC 設計的通嘉因為屬正宗高通概念股，已連續兩天漲停，其餘包括：點晶、鈺創、偉詮電也都表現搶眼。

不過值得一提的是高通和蘋果大和解，英特爾又退出 5G，聯發科壓力更大，市場擔憂聯發科未來恐怕沒戲唱了，今天跌約 4%，一舉摔破 5、10 日線，下探月線。

此外市場關注焦點還有鴻海集團董事長郭台銘是否參選總統，由於郭台銘今天赴發跡的板橋慈惠宮參拜，並傳出郭台銘表示「媽祖託夢要他一定要出來」雖然郭台銘要在慈惠宮參拜完媽祖、淡水武聖宮參拜完關公，才會最終表態是否角逐總統大選，但「媽祖託夢」的談話在盤中一出，還是吸引一波多單敲進，拉抬鴻海漲超過 2%，盤中最高漲到 92.5 元，且有愈走愈高之勢。

鴻海勁揚，鴻家軍也全面點火，包括：臻鼎 - KY、亞太電、群創、位速、陽程、台揚等都表現搶眼。

整體來說，台股近期呈現驚驚漲格局，今天適逢台指期結算，目前外資淨多單水位 6 萬口，台指期今天有機會挾費半漲和強勢軋空等雙行情，順勢拉高結算，這兩天陸續跳空開高，顯示多頭氣盛，「萬一」關卡有機會觸及。