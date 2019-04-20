教你如何無痛退休！ 用這招「養樂多理財術」 一進場就先賺2%

撰文／歐陽善玲

退休理財規畫已成為全民運動。由金管會主委顧立雄提出、基富通執行的「全民退休投資專案」，4 月 11 日開放報名，不到 24 小時就宣布萬人額滿，同時放寬額度，只要在 4 月底前報名，都享有專案資格。

民眾反應熱烈，主辦單位恐怕始料未及，凸顯該方案對一般退休理財需求，正是一場及時雨。

「全民退休投資專案」為何人氣爆棚，關鍵之一在投資成本「送很大」：該專案打出免手續費、低經理費誘因，在漫漫退休理財長路上，等於是一顆定心石。

以國內投信發行的共同基金來看，手續費一般約在 1.5% 至 3%，經理費則在 1% 至 2%；一年下來，光是投入成本最少就要 2.5%。意思是如果要打敗定存，每年年化報酬率就至少要 3.5% 起跳，才值得投入。

安聯投信基金以往績效穩健

回頭來看該專案，除不收手續費，經理費 0.3% 至 0.5%，與一般共同基金相比，光是進場門票，兩者相差就至少 2%；也就是還沒進場，每年就先賺到 2% 的概念。講得更直接一點，該專案規定每月投入金額最少三千元，等於花不到一瓶養樂多的錢，就能請投信專家操盤。

再看該專案可選擇的基金類型。獲選的三家投信：安聯、國泰及群益投信，將於四月下旬完成產品提案，針對不同風險屬性或退休日期，各發行三檔退休金級別基金。這九檔基金都必須是「組合型基金」，且基金經理人能布局的子基金，必須符合專案規定，包括境外基金規模須在新台幣一百億元以上、成立時間需三年以上，且排除波動較大的計價幣別等。

在此設計下，基金的波動風險有效壓低，但相反的，投資人進場前也要有心理準備，即不要期待能「大賺」。對投資新手來說，可當作退休規畫的起手式，藉由進場布局，感受行情變化及個人對市場風險的容忍度；至於投資老手，則不妨將它視為「至少可打敗通膨的部位」，在追求績效衝刺之餘，有另一個長期相對穩健、且不花心思，可以存錢的地方。

進一步檢視三家投信將端出的產品內容。安聯投信、群益投信預定發行「目標風險類型」基金，針對不同風險屬性，發行積極、穩健及保守三類型產品。其中，安聯投信是以旗下既有退休基金：安聯四季回報債券組合基金（保守型）、安聯四季雙收入息組合基金（穩健型）、及安聯四季成長組合基金（積極型），直接增加退休級別（又稱 P 級別）送審，也就是已有過去績效可參考。

先看成立時間超過十年的安聯四季回報債券組合基金（保守型）表現，該基金過去十年累積報酬率為 46%，五年約 9%，三年約 6%、年化標準差為 2%，波動確實相當和緩，且長期來看都能維持正報酬。

至於安聯四季雙收入息組合基金（穩健型）及安聯四季成長組合基金（積極型）三年累積報酬率分別是 11.8% 及 17.5%，年化標準差為 6.3% 及 10.4%，適合風險容忍度較低的投資人。

來源：《今周刊》 1165 期

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