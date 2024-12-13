【台股操盤人筆記】大盤震盪趨堅，明年第一季挑戰歷史高點
鉅亨研報 2024-12-13 10:56
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
AI 好，但不再是人人都好
亞馬遜旗下 AWS 日前展示了最新的數據中心伺服器，這些伺服器搭載其自家開發的 AI 晶片 Trainium2，預計 2025 年上線，想要挑戰輝達的市場主導地位。這邊先不討論亞馬遜晶片與輝達 GB 系列晶片的優劣勢，光從 AWS 新晶片這件事本身就透露兩點，其一是 AI 市場依然在持續成長壯大，並且自研晶片是未來的趨勢。另外很重要的一點，過去我們將四大 CSP 看作一體，幾乎所有 AI 供應鏈都受惠，但隨著各大 CSP 業者在晶片佈局及研發進度上逐漸出現差異，供應鏈們的受惠程度將會出現明顯分化，從近期表現好的標的幾乎都是 AWS 供應鏈來看就很明顯，只能說即便掌握了 AI 的產業方向，但更為深入從基本面出發的選股策略，在 2025 年將是創造績效更為重要的關鍵。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息循環啟動：美國通膨朝 2% 目標前進，12 月聯準會有望降息一碼，降息趨勢不變
（二）軟著陸機率高：美國就業市場整體保持韌性，聯準會預估 2025 年美國 GDP 仍可維持 2% 以上成長
（三）中國政策支持：中國政治局會議釋放多項積極信號，2025 年新一輪刺激政策有望續見
（四）企業回歸成長：電子業庫存回補 + AI 需求不墜，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
大盤震盪趨堅，明年第一季挑戰歷史高點
12 月份是基本面的空窗期，但川普快速的決定其內閣成員，加上以社交媒體發布政策的方式，讓「川普政策」成為主導市場走勢的關鍵字。另外 GB 伺服器看起來也是如期出貨，加上年底的做夢行情加持，短線的漲多震盪無須擔心，從今年底至明年第一季，大盤很有機會再一次挑戰歷史高點，整體來說 2025 年仍是全球景氣逐步回升的一年，尤其是在美國降稅之後，可以觀察是否刺激新的消費需求並帶動 AI 新品成長，AI 還是整體產業成長的領頭羊。另一方面傳產部份，原先在營收獲利基期低且消費動能有回溫趨勢下，各產業已經開始有復甦的跡象，但近期川普關稅疑慮又讓許多廠商對明年訂單採購呈現觀望態度，可預期接下來面臨的挑戰還是不小，投資上還是建議多元佈局方向性明確的產業，包括 AI 伺服器及其零組件、散熱、半導體、網通族群，及美國消費相關等受惠類股。
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