年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

文／謝富旭

上市櫃企業紛紛公布今年的股利政策，投資人莫不張大眼睛盯著高配息、高配發率（指每股配息相對於每股稅後純益的比率）以及高殖利率（指每股配息相對於股價的比率）的「三高企業」，期望在今年除權息旺季能夠豐收。不過，如果你只會盯著「三高」指標的話，小心「偷雞不成蝕把米」，賺了股息、輸了本金、住進套房，落得一場空！

我們針對已經宣布股利政策的上市櫃企業，向存股達人——流浪教師華倫（本名周文偉）請教。令人意外的是，其中具有超高殖利率的個股，沒有一家在華倫老師現有的投資組合當中。

高股息股投資，望文生義，理當是配息愈高，同時股價愈低，使得殖利率（每股配息除以股價）愈高愈好。

誤區一：殖利率愈高愈好？

但你可能賺到股息，賠了本金

回到今年截至 4 月 12 日的高股息排行榜單，被動元件製造廠國巨以 13.8% 的殖利率拔得頭籌，網路線材廠松普以 12.5% 居亞軍，記憶體晶片製造廠南亞科則以 11.8% 居第三。

「這些公司都不在我的投資名單，主要是它們以往的配息紀錄並不穩定。」周文偉細數：「國巨這兩年的確很不錯，但波動太大……；松普往年幾乎零配息，今年為何突然配息大爆發？原因我也不清楚。」至於南亞科，「甚至曾經慘賠多年過。」周文偉強調，並非認定這些是不好的公司，「我也可能錯失黑馬股，但它們所處產業變化真的讓我難以理解，基於這種『未知』的風險，我寧願割愛。」

誠實面對自己的「無知」，並克服面對「高」股息的貪婪本性，是成為高股息股投資贏家的第一步。周文偉近 20 年來，秉持著只投資自己能理解的產業標的、克制短進短出衝動、耐心等待收割的投資原則，截至 2018 年底，他的股票投資部位已逾三千四百萬元，去年的現金股息進帳達 171 萬元。

誤區二： 買進定存股就不理？

變天了，還是要找地方躲雨

2012 年至 2013 年，周文偉投資王品，最高持有 15 張，每張買進均價達 450 元。王品擁有許多強勢的連鎖餐廳，比如西堤牛排、陶板屋等，企業形象與實質的營運獲利表現皆佳。

周文偉買進股票後，都會追蹤企業的每季營運或每年獲利狀況。雖然他不會因買進的企業某一季表現不佳，甚至某一、二年表現不佳就斷然賣出；但是買進王品後，他整整觀察了 3 年，發現王品獲利年年惡化，最後他決定在 2 百多元價位停損出場。當時看起來是筆慘敗的投資，但停損後，王品最低跌至 70 幾元價位。

王品的投資經驗，讓周文偉了解到餐飲業殘酷的競爭實況，因此，投資高配息股，應該更專注在具有壟斷性或寡占性的企業才對。

然而，即使具有壟斷性與寡占性，也未必是成功的保證！周文偉再舉他曾經投資過的有線電視系統商大豐電為例，2009 年他趁股市低檔，以 45 元價位開始投資大豐電，買進後數年，不論配息與股價表現都沒話說；但一二年政府宣布有線電視可跨區經營，主要據點在新北市的大豐電，可以跨到台北市、基隆，甚至高雄市經營，看起來是大利多。問題是，其他業者也可跨到大豐電原本的大本營——新北市經營！

「剛開始我也不太了解『跨區經營』的深層意義是什麼，但從後來的媒體報導以及營運數字顯示，大豐電 2012 年後，獲利與配息雙雙下滑，原來一場有線電視產業的價格割喉戰正慘烈地上演中！」2015 年底，周文偉以 51 元左右價位，全數出清大豐電，出清後，該股最低跌至 31 元多。

所以，不要以為以「定存股」的心態投資高股息股，就能置之不理，沒有盯好你買進公司的發展以及產業變化，還是會吃虧的。

來源：《今周刊》 1165 期

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