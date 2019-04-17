美日貿易談判：先談汽車、農業　再談數位貿易

美日兩國在美國時間 16 日下午，於美國華府結束了持續兩天的部長級貿易談判。日本經濟財政 ‧ 再生大臣茂木敏充於會後記者會上表示，「包含農展品及汽車的貨品貿易協商已經展開」。將優先展開貨品貿易的談判。而雙方也同意在接下來的談判對象當中，將會納入資料交易。為了能夠早日締結協議，在下周將會再度展開協商。

這是自 2018 年 9 月在美日兩國首腦會談中，就進行貨品貿易協定 (TAG) 談判達成協議以來，茂木敏充與美國貿易代表署 (USTR) 代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，首度進行協商。會中以農產品及農業作為議論的重點。

日本在農業的關稅降幅上，主張在跨太平洋夥伴關係 (TPP) 的相關稅率規定，是其允許的最大調降水準。在美國過去曾經大致同意的 TPP 當中，日本曾規劃將 38.5% 的牛肉關稅，於 2016 年時調降到 9%。在 TPP 生效之後，美國農家們也因為美國政府未加入 TPP，而處於不利的局面。

美方對於 676 億美元的對日貿易逆差也頗有怨言。而大多數的貿易赤字也都是因為進口的日本汽車所造成。在未來的談判當中，美國很有可能要求減少日本汽車的進口，並擴大對日本的汽車出口。而日方則是傳達了反對汽車進口限制的立場。

美國總統川普與日本首相安倍晉三將再次於月底展開會談 (圖: AFP)

茂木與萊特也就談判的方式將延續去年 9 月的共同聲明，作出了確認。共同聲明當中有記載在貿易談判中，將不會涉及美國在汽車進口關稅上的調漲。茂木表示「日本已明確作出確認」，美方在短期內應該不會進行汽車進口關稅的調漲。

在首次的協商當中，談判範圍的設定也是議題之一。茂木對於雙方是否達成共識，則未作出明確回應。只確定雙方在貨品貿易協商之後，將進行資料交易方面的談判。茂木表示「美方並未提到具體關心的議題」。

在美方所要求的資料交易方面，就近年在促進使用各種資料的商業活動上，考慮將設定相關規則。例如數位產品將不課予關稅等提案，就有可能出現其中。日方的關係人士認為，在制度上不會產生太大的變更，應是「兩國可以立即作出調整的內容」。

而在有關禁止誘導貨幣走貶的匯率條款，茂木向萊特表示「2017 年 2 月的首腦會談中，兩國財務首長在議論中已達成共識」。日方表示匯率不在 TAG 的討論範圍當中，而美國財政部長梅努欽則認為，在進行 TAG 談判前「匯率也是議題之一，在協定當中，克制誘導貨幣走貶的匯率條款也將包含在內」。

而雙方為了早日提出成果，在美日首腦會談於本月 26、27 兩日召開之前，也將再度在美國展開會談。