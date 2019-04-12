川普vs安倍 美日貿易戰月底開打？

中美貿易戰降溫之際，川普左敲歐洲、右擊全球第三大經濟體：日本。

下週起美、日將於華府談判，日本首相安倍晉三急欲免除關稅或解除對豪華車出口量的配額，而川普則希望打開日本農業市場大門並降低美日間 600 億美元的貿易逆差。

日本「慢慢來，不急」

日本向來努力維持與美國良好的戰略關係，以確保日本不受北韓和中國潛在威脅，但這不代表日本在貿易上就會輕易鬆手，安倍可不打算讓美國享受到比日本與歐洲和環太平洋國家談判的多邊協議更甜美的條件。

前日本駐美大使藤崎一郎表示，「要求進行雙邊談判的是美方，那麼應該由美方來提出他們想要什麼，而不是由我們主動提供這個那個的。」

明年美國就要總統大選，川普團隊背負這層壓力，必須在此前繳出美國向全球征戰的好成績，讓投資人憂心忡忡的是，似乎即便經濟趨緩，川普團隊也願意用破壞市場的關稅為手段，向全球發動攻擊。

去年川普以懲罰性關稅打擊日本鋼鐵和鋁業，復又威脅對所有進口車課徵高達 25% 的關稅，但也只換來安倍點頭同意進行雙邊談判。如今川普 5 月前要決定汽車關稅究竟要不要執行，但白宮官員曾向歐洲窗口表示可能推遲執行。

川普上個月向媒體表示，「日本現在肯談了，他們很多年來都不願意談判，現在他們願意了，這招就叫做『關稅』，『關稅』是一個讓大家願意上談判桌的絕佳辦法。」

安倍團隊或許可以參考一下美方先前與南韓、加拿大、墨西哥和中國的談判方式，每回美方都是高高舉起，最終輕輕落下，起手式總是非常極端，最終轉向溫和的變革。

川普上台後，美國便退出 TPP 協議，安倍繼續與歐盟和十餘國談判並簽訂協議，這使得美國農夫、牛肉豬肉生產商等面臨損失 22% 日本食物進口市場的命運，因為競爭對手享有協議上的關稅優惠。

千葉縣中央學院 (Chuogakuin) 大學研究貿易爭議的教授中川順治 (Junji Nakagawa) 表示，「對日本來說，政府沒有加速談判的理由，有加速談判動力的是美方，尤其他們還面臨農業遊說者的壓力。」

德仁天皇繼位

談判的範圍將是關鍵，就農業方面，如果美國接受與歐洲和 TPP 國家那樣平起平坐的地位，一如去年 9 月 26 日雙方的建議，那麼安倍可能會簽署簽得很爽快。川普下個月將造訪東京，與新登基的天皇、現任太子德仁會面，屆時將是德仁天皇首次接待的外賓，安倍可不希望貿易糾紛破壞這個盛況。

斯坦福大學國際政策講師 Daniel Sneider 表示，「安倍會想做些事情，以期川普之旅順遂。」

日本財務大臣麻生太郎週四引用去年 9 月的聲明稿，再度向美國商會表示，「我們將以互惠互利的方式擴大日美間的貿易和投資。」

日美各有算盤

不只川普有選舉壓力，安倍執政的自民黨今年 7 月也面臨上議院選舉，美日角力下，恐怕不能讓川普輕易打開日本農業大門。

日本一直希望美國重返 TPP，因此他們可能會堅守美國原本在該協議內的條件，也就是消除對日本汽車零件的關稅。安倍 4 月底造訪美國時，他也可能嘗試取得日本汽車業給予投資美國的承諾，以提振美國就業並抵禦關稅。

中川順治表示，「我推測，日本車廠和政府正密切溝通，要在談判桌上送什麼大禮給美國，作為日美雙方談判時的籌碼。」