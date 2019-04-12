「川金三會」有譜？川普抱持開放態度

美國總統川普週四 (11 日) 會面南韓總統文在寅表示，現在不是與北韓達成貿易交易的合適時機，但仍對「川金三會」抱持開放態度。

南韓總統文在寅展開 3 天訪美行程，並與美國總統川普舉行高峰會，外界預期雙方將商討解除對北韓制裁和北韓全面非核化議題，包括可能討論重啓開城工業園區和金剛山旅游項目。

川普週四 (11 日) 於白宮會見南韓總統文在寅時坦言：與北韓進行貿易交易目前不是合適的時機。

川普強調，在北韓同意達成「消除核武」的協議之前，預計美國將繼續實施經濟制裁。

南韓總統文在寅 (右二) 與美國總統川普 (左二) 週四於白宮召開峰會。(圖：AFP)

美國總統川普與北韓領導人金正恩自 2 月河內峰會破局以來，「核武換和平談判」並未取得進展。南韓總統文在寅長期尋求南北韓的經濟合作，並將北韓與美國間的核談判作為總統任期重要議題之一。

上月川金二會破局，無疑打擊了文在寅，並引發人們對金正恩是否真的願意放棄核武計畫的懷疑。

與文在寅會面前，川普向媒體表示，他願意與北韓領導人金正恩舉行第三次峰會，認為雙方達成較小型經貿交易是可能的。

儘管美國仍然著重與北韓達成重大貿易協議，川普表示：「我必須看看 (與北韓) 的協議是什麼，可能會達成各種較小的協議，這將有助於推動核武談判。」

當川普被問到有無考慮取消對北韓的制裁，川普表示，美國正在考慮提供人道主義援助。

川普拒絕透露自二月底川習二會破局以來，是否曾與金正恩接觸？川普稱，第三次峰會很可能會舉行，但並沒有提供明確的時間表。

川普補充說：「談判是一步一步進行的，不是一個快速的過程。」