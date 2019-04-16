〈南亞科法說〉看好Q2將走出需求谷底 Q3逢旺季DRAM供需將趨平穩

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日召開法說會，南亞科總經理李培瑛認為，第 1 季是需求谷底，第 2 季庫存壓力將緩解，銷售量有機會持穩，且 DRAM 價格跌幅縮小機率相當高，並看好第 3 季逢產業旺季，消費型電子產品與手機需求將增加，加上 PC 與伺服器需求回穩，DRAM 供需將逐步平穩。

展望第 2 季，李培瑛認為，第 2 季 DRAM 價格跌幅縮小機率相當高，但對跌幅縮小程度仍無法預期，而在需求量方面，他認為，第 1 季是產業需求谷底，預期第 2 季庫存壓力將緩解，銷售量有機會持穩。

從各類應用的需求端來看，手機方面，李培瑛指出，智慧型手機因等待 2020 年 5G 商轉，遞延換機週期，出貨量將較去年減少，這是市場的共識，但 DRAM 平均搭載量持續增加，待 5G 智慧型手機商轉後，將帶動 DRAM 需求。

伺服器方面，李培瑛表示，從去年第 4 季起，伺服器市場持續調節庫存，延續到今年第 1 季，但 3 月起拉貨情況開始復甦，伺服器客戶在產品驗證上也更積極，第 2 季出貨可望小幅成長，預期需求將逐季回升，而長線在人工智慧、網路產業發展下，將持續帶動伺服器需求穩定成長。

PC 方面，李培瑛指出，由於處理器缺貨不利於 PC 出貨，但預期第 3 季起，CPU 可望恢復正常供貨。至於終端消費性電子產品，短期需求雖受美中貿易戰干擾，但全年包括機上盒、智慧音箱、SSD 與 IP CAM 等各應用，DRAM 搭載量仍成長，需求穩定增加。

李培瑛看好，第 3 季適逢季節性旺季，消費型電子產品與手機需求將增加，加上 PC 與伺服器需求回穩，預期 DRAM 供需將逐步平穩。

