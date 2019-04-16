〈南亞科法說〉Q1稅後純益雙減逾5成 每股賺1.18元 寫近10季新低

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日召開法說會，並公布第 1 季自結財報，第 1 季毛利率跌破 50%，營益率下探至 26.6%，雙雙較上季與去年同期衰退逾 10 個百分點，稅後純益 35.86 億元，較上季與去年同期衰退逾 5 成，每股純益 1.18 元，寫下近 10 季新低。

南亞科第 1 季合併營收 113.72 億元，季減 32.9%，年減 39.5%，毛利率 40.7%，季減 12.2 個百分點，年減 11.1 個百分點，營益率 26.6%，季減 15.2 個百分點，年減 17.7 個百分點；稅後純益 35.86 億元，季減 54.9%，年減 50.4%，每股純益 1.18 元。

南亞科第 1 季營運持續受到美中貿易紛爭造成市場需求下滑、關稅提高造成供應鏈調整，加上英特爾 CPU 缺貨等因素影響，南亞科總經理李培瑛表示，第 1 季整體需求疲弱，價格跌幅超乎預期。

南亞科第 1 季 DRAM 產品 ASP 季減幅度略高於 2 成，銷售量則季減 11-13%，使第 1 季毛利率跌破去年站穩的 50% 關卡，營益率更下探至 26.6%，而營收、每股純益均寫下近 10 季新低，稅後純益則為近 8 季低點。